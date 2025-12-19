尋找客家故事創作魂 活動總獎金達310萬元

產業中心/綜合報導

為鼓勵社會大眾以影像記錄多元且貼近生活的客家故事，客家委員會正式啟動「客家影像故事徵件」活動，邀請全民拿起鏡頭，從日常出發，捕捉身邊的客家文化與生活記憶，透過影像創作，展現客家故事的當代表現，讓更多屬於土地與生活的文化片段得以被看見與保存。

客委會主任委員古秀妃表示，「客家影像故事徵件」為客委會今年首度辦理的影像徵件活動。本次徵件分為「劇情類」與「非劇情類」，並各自設有「社會組」與「學生組」，參賽資格橫跨不同年齡層，從國小學童到社會人士皆可報名參加，鼓勵不同世代、不同背景的創作者共同投入。各組首獎獎金皆為新臺幣30萬元，若參賽者以年度主題「水」進行創作，將有機會獨得50萬元獎金，活動總獎金達310萬元。

今年特別設定「水」為年度主題，客委會希望引導創作者從文化、歷史與生活層面，重新思考水與客家聚落之間的深刻連結。客家聚落的發展與「水」密不可分，無論是水圳、埤塘或湧泉，皆承載著台灣客家的歷史與記憶，也展現先民因應自然環境所累積的生活智慧。

事實上，人類在選擇定居地時，往往會考量水源的取得，因為水不僅能供應農作物，也能滿足日常生活所需，是人類生命延續的基礎。然而，若使用不當，也衍生出諸多問題，因此近年來無論在研討會或公共議題中，都可見關於水資源永續利用的相關討論。客委會希望藉由此次徵件活動，引導創作者將對水的觀察與思考，轉化為具有文化深度與情感溫度的影像作品。

「客家影像故事徵件」是期盼透過影像這項貼近生活、易於參與的創作形式，讓更多人有機會說出屬於自己的客家故事。無論是家庭日常、校園生活、社區記憶，或反映時代變遷的當代議題，只要與客家文化有所連結，皆可成為創作題材，期望藉由多元視角的作品，呈現當代客家文化的豐富樣貌。

客委會表示，「客家影像故事徵件」不僅是一場競賽，更是一個鼓勵全民參與的文化平台，期盼邀請更多人走進客家世界，從生活中尋找創作靈感，將家庭日常、學校生活、社區故事、地方傳說或現代議題轉化為影像作品，共同為客家文化留下珍貴而動人的當代紀錄，相關徵件辦法與報名資訊，可至官方網站（https://reurl.cc/pKYam4）查詢。。