尋找幸運兒！7-8月2張千萬元發票嘸人領 200萬也有5張

財政部提醒，7至8月統一發票尚有9張百萬元以上大獎未領，應於兌獎期間領取，逾期則無法領取。（本刊資料照）

9至10月統一發票最新獎號將於下週二出爐，不過財政部統計，7至8月統一發票尚有9張百萬元以上大獎未領，包含2張千萬元，因此提醒兌獎期限截至明年1月5日截止，呼籲幸運兒別錯過了。

今年9至10月期統一發票預計於下週二（25日）開獎。財政部說明，今年7至8月統一發票1,000萬元特別獎號為「53960536」；200萬元特獎中獎號碼「51509866」；3組20萬元頭獎中獎號碼則為「43074088」「22870220」及「38253117」，7至8月期統一發票領獎期限落在明年1月5日，逾期則無法兌領。

財政部統計，7至8月雲端發票專屬100萬元也有2張沒領，包含SONY網路服務費258元、Galaxy Store應用程式147元。此外，7至8月期千萬元特別獎尚有2張未兌領，包含App Store訂閱費300元、台南市龍崎區楠坑12-1號1樓統一超商購買食品102元。

200萬元特獎也有5張未領，含App Store訂閱費220元、Uber Eats外送費等3元、彰化縣鹿港鎮鹿和路1段271號統一超商購買食品132元、台南市安南區環福街106巷200號元一瓦斯叫瓦斯桶290元、台南市歸仁區保大路3段258號茶の魔手購買飲品30元。

