尋找強棒 王育敏提在野大聯盟

國民黨嘉義縣黨部13日舉辦黨慶活動，黨部主委王育敏（左五）、副主席季麟連（右五）表揚資深黨員。（廖素慧攝）

明年嘉義縣長選戰，國民黨人選難產，嘉義縣黨部13日舉辦黨慶活動，主委王育敏表示，嘉義縣是艱困選區，縣市首長及立委選舉過去都有「在野大聯盟」經驗，若有優秀人選出現，當然結合在野共同力量。

近來盛傳中選會代理主委吳容輝是國民黨的「奇兵」，身兼黨部主委的王育敏說，吳容輝過去的資歷，對嘉義縣政非常嫻熟，不排斥未來有進一步接觸跟合作。

對於基層關心她是否會選嘉義縣長？王育敏表示，她現任黨部主委，持續服務嘉義縣鄉親，她認養嘉義縣，有助理在地方耕耘，對於地方選舉，國民黨有「在野大聯盟」經驗，不排斥如果無黨籍人士有優秀人選，一併納入考量。

王育敏還說，明年保證有優秀人選，有機會終結民進黨20多年在嘉義縣的執政，呼籲大家團結支持代表國民黨或代表在野大聯盟的人選。副主席季麟連則說，國民黨中央對縣市長提名辦法已經核定，主席指示「尊重制度，按照標準程序做」，地方上國民黨的問題是人才太多，黨中央才有審核委員會、協調委員會，最後一定推出最強人選，至於期程，主席指示「愈快愈好，但要根據程序正義來」。

黨慶活動在水上鄉白人牙膏廠區舉辦，縣議會國民黨黨團書記長李國勝、東石鄉長林俊雄、多位黨籍議員及黨代表皆到場，現場送高麗菜。

王育敏說，近期高麗菜價格低迷，因此，聯合嘉義縣民眾服務社、縣議會國民黨黨團發起「好菜大放送」活動，縣黨部向朴子農民購買一分地共約3000顆高麗菜，黨慶活動發放第一波500顆，做公益回饋鄉親，以實際行動幫助嘉義縣的農民。