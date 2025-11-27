尋找溫柔的記憶／林清陽

林清陽

穿越熟悉的巷弄

耳際傳來陌生的幻象

曾經迷戀的圖騰

早已遁入另外的維度

遨遊在沒有時空的境域

也許你可以俯瞰記憶

隨時抽取停滯的悲傷

摻雜特地調製的瓊漿

打亂了美好的憂鬱

讓寂寥的情愫發光

巷道小徑的那一頭

有你哭泣過的痕跡

懷抱漆黑暗夜的期盼

只有未曾回頭的蒼涼

在呼嘯而過的青春中死亡

（圖：林清陽提供）