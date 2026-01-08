「尋找蜜米這一路」農事體驗小旅行 榮獲農業部四健作業組全國第一

南開科大與草屯鎮農會攜手獲全國四健作業組第一名殊榮。（南開科大提供）





南開科技大學與草屯鎮農會攜手合作以「草屯農事體驗小旅行」為核心策劃，結合在地農作物、農事體驗、人文故事與社區特色，參加農業部114年度全國四健作業組競賽，從來自全國各縣市代表的20支參賽隊伍中，脫穎而出，榮獲全國第一名的最高殊榮，充分展現官學農跨域合作推動農業創新與青年參與的豐碩成果。

南開科技大學校長江昭龍表示，技職教育一向鼓勵及培育學生將平常課堂所學付諸實踐，技職教育的核心精神在於「學用合一」，此次由師生團隊結合課程設計與實務操作，導入觀光遊程規劃、農業體驗設計與地方創生理念，讓學生在實作中理解農業價值，並協助農會與農民發展具市場潛力的行銷模式，正是技職教育落實社會責任的最佳實踐。

南開科大與草屯鎮農會攜手獲全國四健作業組第一名殊榮。（南開科大提供）





指導老師休閒事業管理系主任秘書林柏宏指出，參賽學生從分組遴選到提案討論並設計體驗遊程、實際踩點、協力廠商拜訪、DIY內容洽談、海報設計並以網路行銷集客，最後再完成遊程的領團工作，將理論與實務結合並學以致用，也是南開科大休閒系一貫的教學目標。

草屯鎮農會來張貼紅榜祝賀。（南開科大提供）

草屯鎮農會總幹事簡世泓也表示，首次與南開科大合作四健作業組的競賽，即獲得全國第一名的優異成績，除成功推廣草屯優質農作物，更讓青年學子實際參與農業行銷與農村發展，為地方注入創新能量。透過「草屯農事體驗小旅行」的整合式行銷，讓農業不再只是生產，而是結合教育、體驗與觀光的多元產業模式，對地方永續發展具有深遠意義。並且在四健會指導員的帶領下，也讓學生認識四健會的學習宗旨及發展目標。

榮獲農業部四健作業組全國第一名的肯定，不僅彰顯草屯農業的豐富底蘊，也證明官學農攜手合作，能為台灣農業創造更多元且具競爭力的發展可能。未來南開科大與草屯鎮農會也將持續深化合作，推動更多以農業為核心的創新行動，培育青年、活絡農村，讓草屯農業走向全國、邁向永續。



