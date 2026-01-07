尋找辛柏毅！ 陸、海、空軍海巡共出動14機13艦170人岸巡

國軍2026.1.7持續投入搜救行動，包括陸軍出動170岸巡人員，動用戰術偵蒐無人機，全力尋找於花蓮豐濱外海落海的F-16V飛官辛柏毅下落。青年日報



為了全力搜救失蹤在花蓮豐濱附近海域的F-16飛官辛柏毅，國防部、內政部空勤總隊以及海委會海巡署從昨天（1/06）晚間立即全力投入搜救任務，截至今天（1/07）下午17時為止，空軍出動14架次各型飛機，海軍出動2艘軍艦，陸軍也發動170人進行沿岸搜尋，出動輕、中型戰術輪車44輛次，內政部空勤總隊也出動黑鷹直升機等4架次，加上海巡署出動11艘艦艇，希望能早日找到辛柏毅的下落。

空軍司令部2026.1.7於花蓮空軍基地舉行記者會，由督察長江義誠少將（中）主持，說明第五聯隊編號6700的F-16V Block 20單座機失事最新情況。截自空軍司令部直播

海巡署全力進行海面搜尋行動，盼儘速找到F-16失聯飛官。海巡署提供

從1月6日晚間19時29分，駕駛機號6700的F-16V（Block 20）單座戰機的空軍第五聯隊的上尉飛行官辛柏毅呼叫跳傘之後，空軍司令部立即成立應變中心，於花蓮縣豐濱鄉東面10浬附近展開搜救。

國軍搜救中心6日晚間先指派空軍救護隊，出動派駐台北松山基地、具備完整夜航能力的S- 70C-6搜救直升機，也從屏東基地出動C-130H運輸機，空勤總隊出動具有夜間搜救能力的UH-60M黑鷹直升機，加上海巡派遣船艦、海軍派遣基隆級艦投入搜救。

國防部今天（1/07）傍晚發布最新搜救兵力統計指出，昨（6）日迄今1700時，搜救兵力統計數據包括空軍：14架次，海軍艦艇：2艘。陸軍部分則出動人員進行岸巡有170員，動員輕型與中型戰術輪車共44輛次。至於內政部空勤總隊的直升機則出動4架次，而海委會海巡署也已經出動多達11艘的艦艇，包括原本在釣魚台海域巡護的安平艦（CG601），也調往花蓮豐濱附近海域搜尋飛官辛柏毅的蹤跡。

