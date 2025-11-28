尋找農水與光電的平衡 國發會沙盒實驗公布四大綠能區域治理指引

為減少綠能發展與地方的爭議，國發會執行「區域治理沙盒實驗」，分析光電、漁電、微水力與地熱在不同地區開發的爭議與解方。26日首度發表沙盒實驗成果，並提出四大能源指引；農業部也承諾近期將提出農業設施容許辦法修法，以及溫室、畜牧場建置光電的指引。

國發會沙盒實驗成果 揭四大能源指引

台灣推動2050淨零目標，積極發展再生能源，過程卻引發許多質疑，例如光電與農業爭地、漁電共生衝突，或是地熱與原住民地區衝突等。為了突破治理困境，國發會啟動「區域治理沙盒實驗」計畫，鎖定太陽光電、漁電共生、微水力與地熱發電四大能源，跨部會研究各地案例，從中找出可制度化、可擴散的治理模式。

經歷一年的實驗，國發會於26日在台北舉辦首場成果發表會，並提出四大能源指引。國發會主委葉俊顯說明，能源轉型不僅是技術的問題，更是治理的課題。沙盒計畫歸納出三大治理啟示：首先，建立跨部會對話平台，讓政策設計能回應地方脈絡，與地方協作；其次，透過在地產業協會、農漁業團體與社區組織等，建立信任與互動機制，擴大社會參與；最後，希望沙盒機制成為政策調整與制度創新的中介平台，擴大到其他能源領域。

根據國發會手冊，光電治理指引建議，農地以農用為原則，在不影響生產的前提下融入光電，而過程中，地方政府、民間業者與地方組織需扮演好各自角色，才能讓農業綠能落地。漁電共生的指引則是建議維持養殖生產核心，適當提供遮蔭與場域調整，並強調漁民與地方組織在合作中的主體性。

在微水力發電領域，因為微水力能夠因地制宜，可依照在地環境條件設置，指引建議要關注生活周遭的水資源，既有水利設施、農田圳路與管渠等，與地方需求緊密連結。地熱發電指引則提到，因為地熱技術與制度仍在摸索，需要同步社會溝通、重視地方社群的文化脈絡及參與程序。

多樣案例說明 共榮不是口號

沙盒實驗由國發會與工業技術研究院合作，收集多個地方案例。屏東格園綠電香草農場創辦人林桐榮分享，農場的育苗工作就像是植物的「育嬰房」，對光照條件非常嚴苛，利用光電達到特定的遮陰比率，可以確保種苗存活率上升。另一區溫室種的香草莢，也是透過光電板模擬原生的林下環境以提高產量。他強調，必須透過設計與案場結合，才能在不影響農業生產的情況下，找到與光電的平衡。

大阿蓮養殖漁業發展協會執行長葉吉田指出，漁電共生要以「養殖優先」為原則，由養殖戶與地方協會主導，重建漁民與業者的信任，促使養殖產業收益穩定不減。大阿連養協與光電業者建立出一套合作模式，業者配合養殖作業需求設計案場，如基樁擺放位置，協會與漁民溝通協助申設，並且立下契約明確區分維護責任。

微水力發電則有宜蘭安農溪案例，以既有水利設施發展微水力，兼具教育、觀光與社區參與功能，恆水創電公司執行長鄒飛逯也投身地方團體，在不影響既有河道多元利用的情況下發電。此外，台東紅葉谷地熱示範園區以「取熱不取水」的地熱發電模式，兼顧環境與當地產業，結合溫泉與導覽活動。

農業部：下個月修農許辦法 提出溫室、畜牧場光電指引

農業部資源永續利用司長莊老達受訪表示，農業部預計將在下（12）月提出溫室屋頂光電設置指引以及畜牧場設置光電指引。「不是光電放上去就好」，莊老達強調，農業綠能的原則是農業為本、綠能加值。畜牧場光電應考量畜牧環境，如溫度改變等，溫室則必須模擬光照移動、作物光線需求量等細節，確保動植物正常生長。

此外，農業部預計在下個月公告農業設施容許辦法修法，莊老達表示，這是今年初已經預告的草案，經過多方意見蒐集之後再調整，舉例來說，透過案場設備監控，或是申請產銷履歷，以及申設書圖文件與能源主管機關同步等措施，確保養殖事實，也確立限期改善機制，讓綠能更有秩序。