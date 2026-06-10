尋找頭頂花苞的繽紛旅伴！精選全球5大徒步城市，邊散步邊收藏限定風景
當旅行不再只是趕景點、拍照片，而是透過一步一腳印深入探索城市，徒步旅行正成為近年最受歡迎的旅遊方式之一。隨著結合步行與蒐集樂趣的實境玩法掀起熱潮，許多旅人開始以更慢、更貼近在地生活的節奏認識一座城市。看準這股低碳慢遊風潮，這篇精選全球五大適合步行探索的城市，從台南充滿歷史韻味的紅磚巷弄、沖繩那霸的海島風情、日本鎌倉的古寺與海岸，到韓國大邱的壁畫街區，以及奧地利維也納的藝術街景，每一座城市都能在散步過程中發現意想不到的驚喜。
徒步旅行城市推薦1.台灣台南
擁有「台灣歷史文化古都」美稱的「台南」，散發著適合步行探索的慢活步調。漫步府城紅磚巷弄，旅人轉角便可能在赤嵌樓、台南孔廟找到古色古香的明信片；也能在神農街、蝸牛巷一邊累積步數，一邊在百年古蹟、水果攤與老宅瓦牆間，驚喜遇見頭頂嫩葉或花朵的植物系旅伴。
住宿推薦
「老古石渡」名稱源自府城「半月沈江」與早期船隻使用的老古石，外觀保留歷史拱門設計，讓旅人一踏入空間，便能感受台南時光交疊的迷人氛圍。房內以柔和燈光與木質調家具營造溫暖舒適的休憩環境，加上鄰近熱鬧的神農街，旅人可輕鬆展開古都散步之旅，在懷舊而熱情的府城日常中放慢步伐，細細品味台南獨有的歷史韻味與生活魅力。
徒步旅行城市推薦2.沖繩那霸
「那霸」是日本沖繩最大的城市，也是繁榮一時的琉球王國的商業與政治中心。在那霸，走訪「當國第一的神社」波上宮，旅人將在那裏遇見充滿達摩風格的神社小夥伴，與其一同感受琉球文化魅力；旅人也能漫步國際通，從傳統工藝到沖繩知名的Orion啤酒，盡情體驗熱鬧海島風情。
住宿推薦
推薦入住「那霸縣廳前阿蒙特飯店」，毗鄰沖繩當地的琉貿百貨，距離熱鬧的國際通僅有3分鐘步行路程。館內融入琉球風石獅雕像與靛藍木質設計，並設有舒適溫泉設施，讓旅人在追尋小夥伴的過程中，也留下難忘的回憶。
徒步旅行城市推薦3.日本鎌倉
「鎌倉」是一座兼具歷史底蘊與海岸風情的禪意古都。這裡既有幕府時代留下的古老遺跡，也有寺院與大佛靜靜守候；旅人可以在高德院鎌倉大佛、鶴岡八幡宮之間漫步，與駐足於寺院角落的御神籤小夥伴不期而遇。或漫步湘南海岸、搭乘江之電穿梭經典平交道，在海風與懷舊街景之間，感受鎌倉獨有的青春氣息。
住宿推薦
「Tosei Hotel Cocone Kamakura」內隨處可見精緻的和紙障子與質感木作，營造出濃郁的日式溫馨氛圍。入住不僅能享受療癒湯屋與美味茶點、舒緩旅途疲勞，一樓更提供「破千冊漫畫」讓住客免費讀到飽！此外，飯店貼心附設共享自行車服務，讓旅人能輕鬆單車漫遊古都。加上鄰近 JR、江之電「鎌倉站」與在地商店街的絕佳優勢，絕對是體驗鎌倉和風魅力的首選飯店。
徒步旅行城市推薦4.韓國大邱
「大邱」坐落於韓國東南部，這座城市融合古老教堂、公園綠地與美食文化，相當適合步行探索。旅人可漫步長巷美食街、三德洞壁畫巷尋找繽紛花苗，或前往頭流公園一邊感受自然氛圍，一邊為小夥伴們留下韓系明信片；傍晚則推薦登上前山公園欣賞夕陽全景，或到壽城池觀賞夜間噴泉水舞。
住宿推薦
「Aega Hanok Guesthouse」完美保留了傳統韓屋的純木造建築與經典設計，營造溫馨舒適的古樸美學。飯店位置極其便利，下榻於此步行即可輕鬆探索西門市場與周邊精華景點，並緊鄰地鐵「南山站」，讓你的步行大邱之旅省時又省力。值得一提的是，這間充滿歷史韻味的韓屋於情侶雙人旅行體驗中榮獲9.3分的卓越評分，絕對是與另一半創造浪漫回憶的完美下榻地。
徒步旅行城市推薦5.奧地利維也納
「維也納」坐落於奧地利東部。來到這座精緻的城市，一場徒步之旅絕對不容錯過。旅人可以穿梭於維也納的華麗宮殿，蒐集美泉宮的精巧明信片，又或是穿梭在巴洛克街道，採收一朵朵花苗。如果旅人想從街景到高空俯瞰城市全景，不妨體驗「多瑙河塔觀景門票含高速電梯」登上塔頂，在那裡您可以驚嘆於多瑙河的靜謐優美，並細數自己在城裡步行的足跡。
住宿推薦
「WELTWIEN Luxury Art Apartments」這間公寓式飯店將歷史底蘊與當代設計完美融合，挑高的客房空間、宏偉的落地窗，與現代家具和藝術畫作相映成趣。更令人驚豔的是，飯店將空間打造為當地藝術家的創意舞台，中庭更附設一座極具巧思的雕塑花園，為這趟步行之旅注入濃郁的當代文藝氣息。
看更多 CTWANT 文章
從東京到清邁必逛！亞洲五大廚具採買天堂，餐具控必須收藏！
越南不只富國島！峴港、芽莊、大叻旅遊全面升級，「高CP值」奢華度假成亞洲新寵！
台東慢旅行正夯！知本溫泉、台東市區「六天五夜」長住優惠，補助後超划算！
其他人也在看
前半生操勞，晚年幸福順遂的5生肖！屬馬半輩子都忙於照顧家人，「這位」活的像個陀螺老了才開始享受
有些人的人生像開外掛，年紀輕輕就順風順水；但也有一種人，年輕時總是在扛責任、忙生活、顧家庭，很多時候甚至連喘口氣的時間都沒有。別人正在享受青春，他們可能早就在為未來打拼。雖然一路走來不輕鬆，甚至吃過不
日人來台點1小吃狂喊「喔伊系」！他一看菜色傻眼 網曝：日本少見
台灣擁有豐富多元的特色美食，深受許多外國遊客喜愛。近日，一名網友分享，自己前往西門町一間知名麵店用餐時，發現隔壁桌兩名日本遊客邊吃邊不斷驚呼「喔伊系（おいしい，好吃）」，讓他相當好奇究竟是什麼美食如此美味。沒想到仔細一看，竟只是一盤看似普通的燙青菜，讓他忍不住直呼，「這真的是我看過對一般燙青菜最高的評價了！」
多米多羅慘了？！她當年批評黃山料遭「進攻」：直到現在都還瑟瑟發抖
台灣暢銷作家黃山料近日遭YouTuber多米多羅拍片公審，相關話題連日延燒；網紅陳沂透露，當年她曾發文批評黃山料的一個觀點，結果被黃山料親自發文點名回覆，「更不用說被很多刪料粉絲進攻叫我保持善良，直到現在都還瑟瑟發抖」。
提醒反遭羞辱！不滿被比中指、扔菸蒂 公車司機怒告違停男
台北市1名42歲黃姓司機，8日上午駕駛公車切入停靠區時，赫然發現有部轎車違停擋道，黃男下車詢問路旁男子時，卻遭對方比中指、扔菸蒂及丟垃圾等方式挑釁，黃男不甘平白遭辱，下班後前往警局報案並提告，警方將循線通知男子到案。
和妻子吵架後迎娶岳母！女婿曬結婚證書求祝福 警出手了
根據外媒《印度時報》報導，這起引發熱議的事件發生在坎普爾德哈特的阿克巴爾普爾（Akbarpur）。從流出的影片中可見，一對男女頸上掛著傳統花環，手中展示著一張宣稱是法庭核發的結婚證書，背景配上與「法庭婚禮」相關的浪漫歌曲。影片中兩人還透露彼此曾是「岳母與女婿」的...
下雨天「這4種水果」先別買！老闆曝隱藏地雷：外表看不出來
近日全台受鋒面影響各地降雨不斷，出門採買食物時相當辛苦，許多民眾會趁著出門到超市、市場將需要的東西一次買齊，也會順手帶些水果回家。不過經營水果店多年的老闆阿毛就特別提醒，下雨天挑選水果藏有大學問，雨天過後有些水果雖然看起來好好的，但其實買回家很容易出狀況，其中就點名西瓜、鳳梨、木瓜、哈密瓜。
中東局再升溫！美軍阿帕契遭擊落報復伊朗 革命衛隊迅速反擊駐巴林基地
美國陸軍阿帕契（Apache）直升機在荷姆茲海峽遭伊朗擊落後，美軍已於美東時間9日下午5時對伊朗發動自衛性軍事打擊。伊朗隨後迅速反擊，革命衛隊（IRGC）宣布向駐紮於巴林的美國第五艦隊基地發動無人機攻擊，中東局勢急遽升溫。
鼻過敏發作難根治 台北慈濟新術式助患者重獲新生
（記者陳志仁／新北報導）38歲黃先生自幼深受過敏性鼻炎所苦，長年飽受鼻塞、流鼻水及打噴嚏困擾，即使接受下鼻甲切 […]
與傅子純情同母子！資深女星憶暖舉 慟嘆「親生兒女也未必做得到」
出道超過24年、曾演出《新兵日記》等戲劇的演員傅子純，近日剛從印尼峇里島度假返台，7日下午16時許因「急性血癌」（白血病）病逝於淡水馬偕醫院，享年46歲。突如其來的消息讓親友、粉絲難以接受。資深女星鍾佳蓁也分享和傅子純相處的點滴，心痛如絞悲訴「我知道這條路任何人早或晚都得走！但不是現在啊，兒子。」
騎機車雨天神器！網點名「高筒鞋套」：小腿以下很乾爽
近日受滯留鋒面影響，各地易有陣雨出現，有網友討論雨天騎車穿著高筒鞋套，沒想到防水效果驚人，「小腿以下整個是乾爽」，貼文曝光後，隨即掀起熱議。
吉娃娃被摸「秒做出貓姿勢」 飼主故事感動萬人
一位外國女子數年前收養了吉娃娃，牠曾和貓一起生活，不幸的是原本的主人過世了。女子養了該吉娃娃後發現，牠很少叫、動作像貓一樣輕盈，日前她拍影片分享，吉娃娃還做出在寵物狗身上較不易看到的麵包式（loaf position，或稱母雞蹲），許多人看到狗模仿貓的行為直呼可愛，也有人被這段收養的故事感動。
舞菇買回家別直接丟冰箱！專家曝「先做1動作」 保鮮效果差很大
近年蔬菜價格經常受到氣候、天災等因素影響而波動，但有些食材因為採用設施栽培，價格相對穩定，因此成為許多家庭的省錢好幫手。除了豆芽菜、豆苗之外，菇類也是其中之一。尤其舞菇，不論炒菜、煮湯、燉煮或火鍋都非常適合，香氣濃郁又富含膳食纖維，因此深受許多人喜愛。不過，不少人都有這樣的經驗：趁特價多買幾盒舞菇，結果還沒吃完就開始變軟、出水，甚至產生異味。蔬果專家青髪のテツ表示，其實問題往往不是買太多，而是保存方式不對。 舞菇最怕的其實是濕氣 許多人買回家後，習慣連同原包裝直接放進冰箱。但舞菇對濕氣非常敏感。當包裝盒內累積過多水氣時，容易讓舞菇表面持續潮濕，進而加速腐敗。尤其冷藏過程中，溫度變化產生的水珠常會附著在菇體表面，成為品質下降的主要原因之一。因此，保存舞菇的重點並不是保濕，而是避免過度潮濕。 保存前先用廚房紙巾包起來 想讓舞菇保存得更久，其實方法非常簡單。買回家後先將舞菇從原包裝取出，如果表面有明顯髒污，可以用廚房紙巾輕輕擦拭乾淨。接著用乾燥的廚房紙巾將整包舞菇輕輕包覆起來，再放進保鮮袋或夾鏈袋中保存。廚房紙巾能吸收舞菇自然釋放出的水氣，避免濕氣累積，同時維持較穩定的保存環境。 冰箱哪裡最
信義區「連搭霸王車、吃霸王餐」全被拍！慣犯女家屬收殘局：願全額付清
新北市一名楊姓司機日前於台北市信義區載一名女子準備前往其汐止住處，怎料，就在女子準備下車時，竟稱自己忘記帶錢、沒有電子支付欲下車領錢，聲稱要去領錢後便一去不返。司機將女子坐「霸王車」的行徑PO上社群網站，沒想到，底下釣出店家指控女子不僅坐霸王車，還在微風南山吃「霸王餐」，怒批其行為根本是慣犯。事件延燒至今，店家透露，女子家屬已主動向其聯繫，除了表達歉意外，也承諾將餐費全額付清。
台南塑膠倉庫大火 55名消防員衝火場漏夜灌救
台南塑膠倉庫大火 55名消防員衝火場漏夜灌救
1天吃2顆蛋太危險？研究驚曝：每週12顆「膽固醇竟零變化」！
許多人因為膽固醇偏高而對雞蛋敬而遠之，但最新科學研究推翻了這項常見迷思。復健科醫師王思恒指出，一項名為「DIABEGG」的大型臨床實驗已證實，糖尿病患者每週食用12顆蛋，其膽固醇水準並不會因此升高。
卵巢癌晚期轉移「嗎啡止不住痛」 醫1招助她找回抗癌勇氣
48歲陳小姐於7年前罹患卵巢癌，歷經手術及化學治療，現今癌症已至晚期並轉移至胃部，引發嚴重腹部與背部疼痛。即使使用高劑量嗎啡貼片，疼痛仍反覆發作，幾乎失去正常生活與活動能力。後續前往台北慈濟醫院就診，施作神經阻斷治療改善腫瘤疼痛，劇烈疼痛改善後，又執行內臟神經阻斷術，現在隨著疼痛改善，陳小姐的情緒與精神狀態逐漸轉為正向，重新找回抗癌的勇氣與心力。
嫌犯毒駕拒檢衝撞 板橋警狂轟8槍 緝獲毒品、武士刀移送
記者蔡琇惠／新北報導 新北市板橋警分局員警昨（9）日執行巡邏勤務期間，於16時50分…
這3個星座老婆如「最強績優股」！你給的安全感越多，她越能發光、帶旺家庭
常聽人說成功的背後往往有伴侶的支持，有些星座老婆就像績優股，另一半越寵她、給她滿滿的安全感，她越能發揮潛能，無論是事業還是家庭都能經營得有聲有色。
夏天廁所總飄異味？家事達人教1招天然除臭 過期茶葉也能派上用場
夏天一到，廁所常因悶熱產生異味，讓人難以忍受。對此，家事達人陳映如分享，若是想要緩解潮濕悶熱的異味，除了保持乾燥、加強通風以外，也可以準備一些乾燥茶葉，放在薰香燈上方的小盤中，點上蠟燭慢慢加熱。她說明，隨溫度上升，茶葉會散發出淡淡的焙茶香氣，讓空氣中瀰漫著溫暖又舒服的茶香。
還沒解渴？全台4水庫蓄水率跌破2成 這水庫竟0%見底了
近幾日梅雨鋒面發威，全台各地接連降下大雷雨，水利署表示，此波降雨預計可提供近2.5億噸水量，約1.3億噸水已入庫，讓原本水情吃緊的南部地區終於「解渴」。目前全台有9座水庫蓄水量未達40％，其中1座水庫蓄水量為0%，不過新竹寶山水庫蓄水量達100%。