尋找頭頂花苞的繽紛旅伴！精選全球5大徒步城市，邊散步邊收藏限定風景

（圖／Booking.com提供）

當旅行不再只是趕景點、拍照片，而是透過一步一腳印深入探索城市，徒步旅行正成為近年最受歡迎的旅遊方式之一。隨著結合步行與蒐集樂趣的實境玩法掀起熱潮，許多旅人開始以更慢、更貼近在地生活的節奏認識一座城市。看準這股低碳慢遊風潮，這篇精選全球五大適合步行探索的城市，從台南充滿歷史韻味的紅磚巷弄、沖繩那霸的海島風情、日本鎌倉的古寺與海岸，到韓國大邱的壁畫街區，以及奧地利維也納的藝術街景，每一座城市都能在散步過程中發現意想不到的驚喜。

徒步旅行城市推薦1.台灣台南

擁有「台灣歷史文化古都」美稱的「台南」，散發著適合步行探索的慢活步調。漫步府城紅磚巷弄，旅人轉角便可能在赤嵌樓、台南孔廟找到古色古香的明信片；也能在神農街、蝸牛巷一邊累積步數，一邊在百年古蹟、水果攤與老宅瓦牆間，驚喜遇見頭頂嫩葉或花朵的植物系旅伴。

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住宿推薦

「老古石渡」名稱源自府城「半月沈江」與早期船隻使用的老古石，外觀保留歷史拱門設計，讓旅人一踏入空間，便能感受台南時光交疊的迷人氛圍。房內以柔和燈光與木質調家具營造溫暖舒適的休憩環境，加上鄰近熱鬧的神農街，旅人可輕鬆展開古都散步之旅，在懷舊而熱情的府城日常中放慢步伐，細細品味台南獨有的歷史韻味與生活魅力。

（圖／Booking.com提供）

徒步旅行城市推薦2.沖繩那霸

「那霸」是日本沖繩最大的城市，也是繁榮一時的琉球王國的商業與政治中心。在那霸，走訪「當國第一的神社」波上宮，旅人將在那裏遇見充滿達摩風格的神社小夥伴，與其一同感受琉球文化魅力；旅人也能漫步國際通，從傳統工藝到沖繩知名的Orion啤酒，盡情體驗熱鬧海島風情。

住宿推薦

推薦入住「那霸縣廳前阿蒙特飯店」，毗鄰沖繩當地的琉貿百貨，距離熱鬧的國際通僅有3分鐘步行路程。館內融入琉球風石獅雕像與靛藍木質設計，並設有舒適溫泉設施，讓旅人在追尋小夥伴的過程中，也留下難忘的回憶。

（圖／Booking.com提供）

徒步旅行城市推薦3.日本鎌倉

「鎌倉」是一座兼具歷史底蘊與海岸風情的禪意古都。這裡既有幕府時代留下的古老遺跡，也有寺院與大佛靜靜守候；旅人可以在高德院鎌倉大佛、鶴岡八幡宮之間漫步，與駐足於寺院角落的御神籤小夥伴不期而遇。或漫步湘南海岸、搭乘江之電穿梭經典平交道，在海風與懷舊街景之間，感受鎌倉獨有的青春氣息。

住宿推薦

「Tosei Hotel Cocone Kamakura」內隨處可見精緻的和紙障子與質感木作，營造出濃郁的日式溫馨氛圍。入住不僅能享受療癒湯屋與美味茶點、舒緩旅途疲勞，一樓更提供「破千冊漫畫」讓住客免費讀到飽！此外，飯店貼心附設共享自行車服務，讓旅人能輕鬆單車漫遊古都。加上鄰近 JR、江之電「鎌倉站」與在地商店街的絕佳優勢，絕對是體驗鎌倉和風魅力的首選飯店。

（圖／Booking.com提供）

徒步旅行城市推薦4.韓國大邱

「大邱」坐落於韓國東南部，這座城市融合古老教堂、公園綠地與美食文化，相當適合步行探索。旅人可漫步長巷美食街、三德洞壁畫巷尋找繽紛花苗，或前往頭流公園一邊感受自然氛圍，一邊為小夥伴們留下韓系明信片；傍晚則推薦登上前山公園欣賞夕陽全景，或到壽城池觀賞夜間噴泉水舞。

住宿推薦

「Aega Hanok Guesthouse」完美保留了傳統韓屋的純木造建築與經典設計，營造溫馨舒適的古樸美學。飯店位置極其便利，下榻於此步行即可輕鬆探索西門市場與周邊精華景點，並緊鄰地鐵「南山站」，讓你的步行大邱之旅省時又省力。值得一提的是，這間充滿歷史韻味的韓屋於情侶雙人旅行體驗中榮獲9.3分的卓越評分，絕對是與另一半創造浪漫回憶的完美下榻地。

（圖／Booking.com提供）

徒步旅行城市推薦5.奧地利維也納

「維也納」坐落於奧地利東部。來到這座精緻的城市，一場徒步之旅絕對不容錯過。旅人可以穿梭於維也納的華麗宮殿，蒐集美泉宮的精巧明信片，又或是穿梭在巴洛克街道，採收一朵朵花苗。如果旅人想從街景到高空俯瞰城市全景，不妨體驗「多瑙河塔觀景門票含高速電梯」登上塔頂，在那裡您可以驚嘆於多瑙河的靜謐優美，並細數自己在城裡步行的足跡。

住宿推薦

「WELTWIEN Luxury Art Apartments」這間公寓式飯店將歷史底蘊與當代設計完美融合，挑高的客房空間、宏偉的落地窗，與現代家具和藝術畫作相映成趣。更令人驚豔的是，飯店將空間打造為當地藝術家的創意舞台，中庭更附設一座極具巧思的雕塑花園，為這趟步行之旅注入濃郁的當代文藝氣息。

（圖／Booking.com提供）

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