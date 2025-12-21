尋救命恩人！台大醫父女現身 傷患視訊「恩人」致謝

台北市 / 綜合報導

台北捷運19日發生隨機攻擊事件，造成4死11傷，其中一名休養中的黃姓傷患，特別向台北市府反映，希望找到當時在現場為她急救的一對父女，經查發現，原來這對暖心的父女，是在台大醫院任職的急診醫學部主治醫師顏瑞昇、跟他擔任住院醫師的女兒顏均蓉，黃姓傷患今(21)日透過視訊，向「救命恩人」道謝，但顏瑞昇只謙虛表示，救人是醫師的天職，自己只是盡了一份小小心力。

台大醫院急診醫學部主治醫師顏瑞昇VS.傷患黃小姐說：「顏醫師好，還記得我嗎，我們又見面了。」和救命恩人隔著鏡頭再次相見，儘管手上還包著繃帶，但黃小姐臉上難掩感動的笑容。

台大醫院急診醫學部主治醫師顏瑞昇VS.傷患黃小姐說：「謝謝你們，在不是上班時間，還願意來這樣協助，有時候真的就是很剛好啦，我覺得在那個場面之下，應該所有的醫師都會盡力地去協助。」

原來就在19日隨機攻擊事件發生當下，台大醫院急診醫學部醫師顏瑞昇，和也在台大醫院擔任住院醫師的女兒顏均蓉，原本相約中山站吃晚餐，這時附近出現大量救護車，驚覺一定是發生嚴重事故，因此父女倆立刻決定趕到現場協助。

黃小姐當時就是在百貨一樓，被兇嫌張文持利器傷及肩膀，儘管疼痛難耐，但她仍保持鎮定立刻報警，而顏醫師父女火速趕到現場協助指揮檢傷，將情況嚴重的傷者優先送醫，同時也安撫黃小姐的情緒，因此黃小姐也特別向北市府請託，希望能當面向兩位醫師答謝。

台大醫院急診醫學部主治醫師顏瑞昇說：「我的身分除了一個市民，那我也是一位醫師，尤其是一個急診醫師，剛好可以盡一點點小小的心力，這個是真的是沒有什麼。」顏醫師對於被稱為「英雄」，謙虛表示只是做了該做的事，儘管攻擊案發生當下情況險峻，但有不少民眾伸出援手，也為這起不幸事件注入一股暖流。

