尋根逐夢 落地創業！海峽青年論壇啟動台青陪伴成長計畫

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▲第二十四屆海峽青年論壇正式啟動。

【記者 潘嵩仁、簡伊伶／福建廈門 報導】「這裡不僅是尋找家族根脈的地方，更是我們實現夢想的家。」6月11日至12日，第二十四屆海峽青年論壇在福建廈門舉辦。本屆論壇以「青春同心創未來，攜手打拼謀復興」為主題，搭建兩岸青年溝通交流、攜手共進的平臺，既續寫兩岸同胞同源同根的溫情故事，也推出務實幫扶舉措，為台青來閩追夢、創業紮根保駕護航。

海峽青年論壇創辦二十餘年來，已成為兩岸青年交流交往、融合發展的重要平臺。論壇現場，多位台灣青年代表分享在大陸生活、創業、深耕發展的親身經歷。兩岸煙火同源、文化根脈相連，台灣青年在福建發展過程中，深刻感受到兩岸文化共鳴與大陸社會的包容溫暖，也堅定了他們在此紮根成長、幹事創業的信心與決心。

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▲台青廖家興分享一個破碗修復尋根的故事。

為切實解決台青初來發展的困惑與難題，論壇正式啟動台灣青年夢想起航計畫。計畫以「台青服務台青」為核心模式，建立結對陪伴幫扶機制，面向首次來大陸發展的台灣青年，提供生活適應、資源對接、創業起步、成長賦能等全方位、一站式陪伴服務，徹底破解台青跨海創業單打獨鬥、經驗不足、管道有限等痛點，讓台青打拼路上有依靠、有同伴、有支撐。

參會台青表示，跨海峽發展需要勇氣，而前輩引路、同伴相伴，讓創業之路更安心、更有底氣，大家將把握發展機遇，深化交流合作。

▲台灣網紅曲獻平帶著爸媽拍視頻體驗在地煙火氣，遊遍神州大地。

本屆海峽青年論壇以情感交融凝聚同心力量，以精准扶持賦能青年發展，既是兩岸青年的深度對話，更是兩岸融合發展的生動實踐。未來，論壇將持續完善台青服務體系，陪伴更多台灣青年在福建逐夢前行、落地生根，在兩岸融合發展的廣闊舞臺上書寫青春答卷。（照片記者潘嵩仁攝）