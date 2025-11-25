尋歡團爆有人中HIV陽性 全衝醫院...又1人中了

中華民國台灣懷愛協會理事長李原地透露，曾經有個尋歡團有人HIV陽性，所有成員趕快前往篩檢。（示意圖／翻攝自pexels）





為響應校慶65週年「做對的事」精神，台中中山醫學大學於今（25日）舉辦了「圖書館週暨世界愛滋病日系列活動」開幕式。中華民國台灣懷愛協會理事長李原地透露，曾經有個尋歡團有人HIV陽性，所有成員趕快前往篩檢，其中一人也感染。

中華民國台灣懷愛協會理事長李原地分享，並對群體性行為的高風險發出嚴正警告。根據《ETtoday新聞雲》報導，李原地曾聽聞，一個固定前往東南亞尋歡的團體，成員在活動前都會進行HIV篩檢，確認安全才能參加。未料，某次活動中有人被驗出陽性反應，其他曾參與過的成員也前往篩檢，結果出爐，其中一人也確認感染。李原地提醒，群體性行為的風險極高，呼籲民眾切勿心存僥倖。

廣告 廣告

根據衛生福利部疾病管制署的資料，HIV（Human Immunodeficiency Virus）即是人類免疫缺乏病毒，俗稱愛滋病毒。目前可分為兩型，HIV-1和HIV-2。HIV-1是大多數國家中最主要造成愛滋病的病因。HIV-2主要分布在西非。兩種病毒的致病力並不相同，感染HIV-1後超過90%的患者會在10-12年內發病成為愛滋病。而HIV-2致病力較低，較不易發展成為愛滋病。

愛滋病毒有三大傳染途徑：

1.性行為傳染：

與愛滋病毒感染者發生口腔、肛門、陰道等方式未戴保險套之性交或其他體液交換時，均有受感染的可能。

2.血液傳染：

輸進或接觸被愛滋病毒污染的血液、血液製劑。與感染愛滋病毒之注射藥癮者共用注射針頭、針筒或稀釋液。接受愛滋病毒感染者之器官移植。

3.母子垂直感染：

感染愛滋病毒的母親在妊娠期、生產期、或因授乳而將愛滋病毒傳染給嬰兒。

疾管署指出，感染愛滋病毒後到出現臨床症狀的期間，一般是5-15年（目前稱為隱形期或次臨床期）。但部分愛滋病毒感染者在感染後約2-6星期會出現感冒樣的原發性感染症狀，具有較高的病毒量且傳染力強，稱為急性初期感染。愛滋病毒感染後的病程快慢不一。空窗期或潛伏期時，許多患者沒有症狀，患者可能繼續進行（高風險）性行為，而將病毒傳播給他人。

東森新聞關心您

危險行為，請勿模仿

更多東森新聞報導

美國惡病患將「HIV血液」噴醫護眼睛 2人慘遭感染

倫敦「掠食性」性侵犯！42歲惡狼隱瞞染HIV 400人恐遭殃

比戰爭更致命！俄軍爆HIV疫情 愛滋病例激增20倍

