尋歡團爆有人中HIV陽性 全衝醫院...又1人中了
為響應校慶65週年「做對的事」精神，台中中山醫學大學於今（25日）舉辦了「圖書館週暨世界愛滋病日系列活動」開幕式。中華民國台灣懷愛協會理事長李原地透露，曾經有個尋歡團有人HIV陽性，所有成員趕快前往篩檢，其中一人也感染。
中華民國台灣懷愛協會理事長李原地分享，並對群體性行為的高風險發出嚴正警告。根據《ETtoday新聞雲》報導，李原地曾聽聞，一個固定前往東南亞尋歡的團體，成員在活動前都會進行HIV篩檢，確認安全才能參加。未料，某次活動中有人被驗出陽性反應，其他曾參與過的成員也前往篩檢，結果出爐，其中一人也確認感染。李原地提醒，群體性行為的風險極高，呼籲民眾切勿心存僥倖。
根據衛生福利部疾病管制署的資料，HIV（Human Immunodeficiency Virus）即是人類免疫缺乏病毒，俗稱愛滋病毒。目前可分為兩型，HIV-1和HIV-2。HIV-1是大多數國家中最主要造成愛滋病的病因。HIV-2主要分布在西非。兩種病毒的致病力並不相同，感染HIV-1後超過90%的患者會在10-12年內發病成為愛滋病。而HIV-2致病力較低，較不易發展成為愛滋病。
愛滋病毒有三大傳染途徑：
1.性行為傳染：
與愛滋病毒感染者發生口腔、肛門、陰道等方式未戴保險套之性交或其他體液交換時，均有受感染的可能。
2.血液傳染：
輸進或接觸被愛滋病毒污染的血液、血液製劑。與感染愛滋病毒之注射藥癮者共用注射針頭、針筒或稀釋液。接受愛滋病毒感染者之器官移植。
3.母子垂直感染：
感染愛滋病毒的母親在妊娠期、生產期、或因授乳而將愛滋病毒傳染給嬰兒。
疾管署指出，感染愛滋病毒後到出現臨床症狀的期間，一般是5-15年（目前稱為隱形期或次臨床期）。但部分愛滋病毒感染者在感染後約2-6星期會出現感冒樣的原發性感染症狀，具有較高的病毒量且傳染力強，稱為急性初期感染。愛滋病毒感染後的病程快慢不一。空窗期或潛伏期時，許多患者沒有症狀，患者可能繼續進行（高風險）性行為，而將病毒傳播給他人。
東森新聞關心您
危險行為，請勿模仿
更多東森新聞報導
美國惡病患將「HIV血液」噴醫護眼睛 2人慘遭感染
倫敦「掠食性」性侵犯！42歲惡狼隱瞞染HIV 400人恐遭殃
比戰爭更致命！俄軍爆HIV疫情 愛滋病例激增20倍
其他人也在看
老翁全身爆癢擦藥膏也沒用！一刮竟驗出上千隻蟲 2招除疥蟲
一名70歲老翁過去3個月來全身搔癢，夜間更嚴重，使用市售濕疹藥膏也沒用，連家人也出現類似紅疹與搔癢，就醫才發現，竟是「結痂型疥瘡感染」，而且刮下皮屑檢驗，疥蟲竟達上千隻！所幸經過治療1個多月，老翁已不健康2.0 ・ 1 天前
14歲學生突中風倒地！心臟竟藏7公分「炸彈」 醫搶救黃金10分鐘
一名14歲學生日前在課堂中突然倒地，伴隨怪聲、右側肢體癱軟等症狀，被緊急送往聯新國際醫院，為迅速釐清病因，急診團隊緊急安排檢查，確定為左側中大腦動脈栓塞造成缺血性腦中風，左心房還有近7公分的巨大黏液瘤，情況相當危險，所幸經治療後，並未留下後遺症。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
他「肩膀痛半年」確診肺癌末期！醫示警：2種人最要小心 早期不會咳、喘
60歲的退休水電師傅右肩疼痛半年，以為是職業病造成的五十肩，自行貼痠痛貼布、做復健都沒改善。直到右手臂明顯無力、連拿水杯都困難，加上開始咳嗽，才到大醫院檢查。結果發現肺部頂端有腫瘤，已侵犯神經和肋骨，確診肺癌第四期，若能早半年發現，治療效果會好很多。 肺尖腫瘤 最愛偽裝成五十肩 很多人不知道肺癌會引起肩膀痛。國泰醫院胸腔外科劉祖豪醫師解釋，肺臟頂端緊鄰控制手臂的神經、血管和肋骨，當腫瘤長在這裡會壓迫神經，引發劇烈的肩膀和手臂疼痛。這種肺尖腫瘤雖然只占所有肺癌的3％至5％，但最大問題是早期沒有咳嗽、喘不過氣等明顯肺部症狀，很容易被當成五十肩或肌腱炎治療，因此延誤病情。劉祖豪醫師提醒，如果肩膀痛超過一個月沒改善，特別是長期吸菸者、菸齡超過20年的人要特別注意。若疼痛在休息時也不會緩解，或合併手臂無力、肌肉萎縮、持續咳嗽、體重減輕等症狀，應主動要求胸部X光檢查，千萬別因為害怕而逃避。 相關警訊出現 需要馬上就醫 一般骨科問題的疼痛在休息後會改善，但如果肩膀痛持續加重、痛到睡不著，或發現手掌無力、肌肉變瘦、感覺遲鈍，甚至出現單側眼皮下垂、瞳孔大小不一等這些都是腫瘤壓迫神經的表現，務必盡快就醫。常春月刊 ・ 3 天前
罹罕病靠「輸液續命」嚴重骨鬆 25歲女申請安樂死：讓我走吧
《紐約郵報》（New York Post）報導，荷蘭自童年起便反覆進出醫院，長期受慢性疼痛、噁心及持續嘔吐困擾。醫師多年來無法確診，使她的病情在青少年時期急速惡化。她最終被診斷為「自體免疫性交感神經節病變」，這是一種罕見疾病，患者的免疫系統會攻擊控制呼吸、心跳、腸胃等...CTWANT ・ 1 天前
女嬰臀部掛16公分腫瘤！竟是罕見「先天性尾骶骨畸胎瘤」 驚人畫面曝光
[FTNN新聞網]實習記者陳又綺／綜合報導台中一名產婦在生產時驚見女嬰臀部掛著一顆直徑16公分的巨大腫瘤，經檢查確認為罕見的「先天性尾骶骨畸胎瘤」。這顆腫...FTNN新聞網 ・ 1 天前
做檢驗才驚覺「長期營養不良」！藍心湄早餐改這樣吃，拯救掉髮＋瘦回緊緻好身材！
吃對早餐，不只抗老，還能幫助瘦身。時尚教主藍心湄近期在《女人我最大》中分享，她因為改變飲食習慣，不僅頭髮重新長出來，原本「怎麼都瘦不下來」的臃腫感也明顯改善，整個人煥然一新！ 營養不足，掉髮女人我最大 ・ 4 天前
慢性發炎恐致癌！醫推「多吃4類抗炎食物」 不讓癌細胞長大
若想遠離癌症，應從飲食著手。營養醫學醫師劉博仁指出，癌症並非突然發生，而是長年慢性發炎、老化加速所累積的結果，身體長期處於慢性發炎，會提高癌症發生率，建議日常多攝取「橄欖油、多酚、Omega-3、大量膳食纖維」，有助於降低多種癌症風險。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
1個月沒大便！41歲男腹痛慘死…驗屍驚見「9公斤巨糞」撐破腸道奪命
美國俄亥俄州發生離奇死亡案件，一名患有身心障礙的41歲男子詹姆斯（James Stewart）在護理機構中，因長達1個月沒有排便，導致腹中累積超過20磅（約9公斤）糞便，最終因嚴重腸梗塞死亡。詹姆斯家屬指控護理機構明知詹姆斯因服藥出現便秘問題，卻放任情況惡化，未即時送醫或通知家屬，導致憾事發生，目前已委任律師提告求償。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
流感疫苗「史上打最快」跨年前恐用光！ 羅一鈞緊急宣布加購15萬劑
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 公費流感疫苗打到快見底！疾管署署長羅一鈞今（25）日親自宣布，將再額外採購15萬劑公費流感疫苗，因為，今年受到「流感提早」、「大S效應」兩大因素影響，民眾搶打流感疫苗史上最旺，從10月1日開打迄今，已經打掉近九成二的疫苗，全國最快跨年前後就可能沒有公費流感疫苗可打，因此決定緊急加購。疾管署預估若採購程序順利，預計12...匯流新聞網 ・ 2 小時前
港台群砲團爆「1人確診HIV」嚇到急團檢 成員身分曝光！醫證實：真的有人感染
感染HIV不等於立即罹患愛滋病，不過HIV（愛滋病毒）仍是引起愛滋病（AIDS，後天免疫缺乏症候群）的病毒，據疾管署統計截至2024年底，全台已累計超過3.6萬名HIV感染者，且年輕族群感染人數上升。對此就有醫師坦言，曾經遇過一群大學生及社會人士等人組團到門診求篩檢，原來他們組成打砲團，其中一人發現篩檢陽性。鏡週刊Mirror Media ・ 1 小時前
腦中風可怕的是，失能臥床多年才過世 林志豪醫師：改掉這習慣變健康、家人不擔心
演員吳朋奉因為腦中風離世，享年55歲，我們感到非常遺憾。腦中風雖然是十大死因之一，但通常不會立即致死，可怕的是會造成病患殘障、失能，且時間拖很久，影響生活品質。幸福熟齡 ・ 6 小時前
早餐要喝豆漿、米漿、牛奶或燕麥奶？營養師大推「它」穩血糖
早餐要喝豆漿、米漿，還是牛奶、燕麥奶？營養師吳映澄分析，4種常見的早餐飲品，建議想補充蛋白質的人可以喝牛奶、豆漿，若想補充膳食纖維則選擇燕麥奶。 豆漿營養有哪些？補蛋白質、大豆異黃酮、卵磷脂健康2.0 ・ 8 小時前
4「易忽視小症狀」恐是罹癌徵兆 腫瘤學家認：令人意外
多留意身體異常訊號！邁阿密大學（University of Miami）腫瘤學家日前以「你應該了解4種令人驚訝的癌症症狀」為題撰文指出，酒後淋巴結疼痛、年紀輕受到輕傷就骨折、血鈣指數飆高、非哺乳期乳房異常，相比持續咳嗽、身體出現不明腫塊，這些可能是癌症徵兆的症狀容易被忽略，建議大家若發現相關狀況持續，應就醫評估是否罹癌。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
不是咖啡就健康！這款恐害失明 研究：增7倍黃斑部病變風險
很多研究證實，咖啡可防糖尿病、脂肪肝，可護腎、心血管、大腦等，但一篇2025年發表的研究指出，即溶咖啡與乾性黃斑部病變存在相關性。習慣飲用即溶咖啡的人，發生乾性黃斑部病變的風險提高了將近7倍。而此病是銀髮族失明的主因之一。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
醫起看／不是油！醫揭血管堵塞元凶：每天都在你餐桌上
醫起看／不是油！醫揭血管堵塞元凶：每天都在你餐桌上EBC東森新聞 ・ 3 天前
「喀」一下扳機指！台南8旬婦手指長期痛到崩潰 靠1招2個月成功緩解
台南一名83歲陳姓婦人雙手手指長期疼痛，吃飯、拿物都十分吃力，前往台南市立醫院中醫部就診，診斷發現此為俗稱的「扳機指」，主要因手指肌腱過度使用導致發炎腫脹，使肌腱在滑過腱鞘時被卡住，經過針灸治療治療後，已經大幅改善，重拾日常自理能力。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
記憶力變強又抗老化！抗腦霧神食材每天吃「這一色」 醫師也在吃
你是否常在工作一整天後覺得腦袋卡卡、記憶力變差，甚至有時像「當機」一樣無法思考？這種狀況，不只是疲勞使然，背後可能與大腦慢性發炎、氧化壓力有關。醫師建議，多補充「1顏色」天然食材，讓腦袋清醒不卡關！健康2.0 ・ 1 天前
清爽早餐仍害血糖狂飆！營養師揭「5大地雷」 恐越吃越餓、容易累
有些早餐看似健康，實則暗藏血糖炸彈，甚至影響一整天的精神。營養師薛曉晶列出5種「早餐地雷」，分別是燕麥奶、份量失控、主食搭配含糖飲料、過多碳水化合物、加工低醣產品，長期大量攝取恐讓血糖失控，容易感到飢餓，反而越吃越胖。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
民國75年前出生看過來 全台220萬人免費肝炎篩檢一次到位
【記者黃泓哲／台北報導】國健署宣布重大政策調整，凡民國75年（含）以前出生、年齡至79歲的民眾，即日起都能享有「終身一次免費B、C型肝炎篩檢」。國健署施預估可讓全台約220萬人受惠，協助更多國人提早掌握肝臟健康，降低肝病與肝癌帶來的威脅。壹蘋新聞網 ・ 1 天前
把握帶狀皰疹治療黃金72小時！神經內科醫：錯過就可能痛一年
「醫師，我這幾天背後痛得像被火燒！」當病人掀開衣服，一條沿肋骨排列的紅疹與水泡出信傳媒 ・ 1 天前