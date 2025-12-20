尋求兩岸和平方程式 丁守中組和平同盟、關中蘇起促對話

照片來源：CNEWS匯流新聞網記者邱璽臣攝

CNEWS匯流新聞網記者邱璽臣／台北報導

為替兩岸謀和平，「兩岸發展研究基金會」特別邀集學者專家，共同完成《兩岸和平方程式》一書，並於今（20）日舉行新書發表會。基金會董事長丁守中在致詞時指出，過去半年來，學者群體已感受到美國戰略的轉向，但台灣執政當局卻反其道而行；即便民進黨政府如此挺美反中，美國前總統川普仍以高關稅與霸凌手段對待台灣投資。

丁守中提到，目前美國要求台灣大幅增加國防預算至GDP的5%，民進黨政府更全面發放「當危機來臨時」手冊，這種強化全民防衛、彷彿準備焦土巷戰的作為，已搞得人心惶惶。他說，美國目前仍欠台灣6000億軍火，政府卻要再花一兆2000億採購武器。

丁守中提醒，先進武器系統的維護費用極其昂貴，20年壽期內的維持費可能是採購金額的3至4倍，這將全面排擠民生、社福與科研預算，最終陷人民於戰爭風險，並嚇走人才與資金，加速掏空台灣。

照片來源：CNEWS匯流新聞網記者邱璽臣攝

針對當前 G2 國際格局，丁守中強調保證台灣安全的絕對不是台獨反中或站隊美國，更不是拚命買軍火。他認為真正能保證和平的關鍵，在於認同兩岸同屬中華民族，並加強友好交流的民族感情，兩岸合作不僅能提升人民安全福祉與台灣國際地位，更能擴大市場占有率，台灣應該擔任中美關係的「潤滑劑」，而非「麻煩製造者」。

丁守中表示，國家憲法及兩岸人民關係條例皆反對分裂國土，並主張國家終極統一，既然法律架構如此，就不應採取武統，而需要和平協商。

面對政府目前只重備戰而不對話的現狀，丁守中正式宣布，發起民間籌組「中華民族兩岸和平協商大同盟」，期盼透過民間與學界二軌協商，先行探討各種政經整合方案。他提到，習近平主張的「命運共同體」應體現在相互尊重、共存共榮上。丁守中建議，應推動「雙制度共榮大中華共同體」的新模式來取代一國兩制，以和平親善的代理人取代戰爭代理人。

前考試院長關中表示，他這輩子以擁有丁守中這樣優秀的學生為榮，丁守中在立法院及外交國防領域貢獻良多，並稱讚基金會出版此書的時機極其精準。他強調，在愛台灣的前提下，更希望國家能和平共存。

關中分析，美國已經衰退，雖然台灣與大陸是「小兩岸」關係，但「大兩岸」的美中關係決定了小兩岸的走勢。他直言，當前趨勢是「和」而非「戰」，因為美國已無戰爭本錢，台獨或抗中保台若以犧牲台灣為代價，便不是真愛台灣，台灣應採取主動，尋求和平解決。

玉山科技協會理事長童子賢則從文化與歷史層面分享看法。他認為兩岸血脈同源、歷史共享，儘管目前社會制度與憲法體制存在分治的差異，但應追求以和平方式消弭分歧，而非將武力作為最高選項。

童子賢強調，拒絕武統應是兩岸的最大公約數，不能因為拒絕溝通而導致戰爭悲劇。唯有透過求同存異、追求和平並摒除武力思維，兩岸才能最終邁向共同繁榮，這才是雙方發展的最佳路徑。

前國安會秘書長蘇起指出，國人對於大陸，存在著優越感與安全感的盲點，台灣民眾目前有一種「莫名其妙的優越感」，認為自己民主、經濟與視野都優於大陸，因而拒絕客觀理性地看待對方，導致國人對於和談的呼籲，難以產生共鳴。他進一步提到，同時台灣老百姓存有一種「虛假的安全感」，覺得現狀十分安全而無需對話。

蘇起也呼籲，大陸方面要丟掉「急迫感」，不要將台灣所有人打成「非統即獨」，更希望大陸領導人能繼續維持克制。他認為，唯有兩岸共同拋棄心理障礙與情緒觀點，和平才有真正的希望。

照片來源：CNEWS匯流新聞網記者邱璽臣攝

