尋求慰藉？張文平板有日漫觀看紀錄 主角也曾遭霸凌

警方持續追查張文的動機。（圖／東森新聞）





警方持續追查張文的動機，剖析為啥犯下令人髮指的重案外部因素，偏愛看日本漫畫內心遭受甚麼創傷，最新進度已經解開張文的平板，要透過瀏覽紀錄找證據。

發現，張文曾經觀賞過一部日漫，主角透過轉世變成強大的魔法師，不過前世被霸凌、不擅於社交、長期待在家裡、沒有在工作，種種人物設定與張文的經歷雷同，是否與犯案動機相關，警方將進一步調查。

還是小孩就可以善用魔法，這部日本動漫中的小小魔法師，身軀裡藏著一位34歲男子曾經沒有收入也沒有成就，卻透過轉生變成強大的魔法師，而此次犯下隨機攻擊案的張文，也曾看過這部日本動漫，警方破解張文使用的平板，追查觀看紀錄，發現動漫主角的人物設定，與張文的經歷有幾分相似。

廣告 廣告

日本動漫：「當時我是赤手空拳，而且在情急之下，用單手使出來，不過這次我有充裕的時間，既然如此，我就盡可能，累積魔力。」

主角對原本的生活失去希望，但遭遇車禍喪失性命，轉生到異世界把握第二次機會，克服自身弱點，主角在轉世成為魔法師前，前世遭到霸凌，不擅長與人社交，長期蝸居在家，也因為被霸凌過所以個性膽小。

心理醫師楊聰財：「這個漫畫，如果自己看了很喜歡，一定程度就會有，產生投射認同的狀態，也就是所謂心有戚戚焉，我也要像他一樣。」

張文長期與外界沒有接觸，是否透過虛擬世界尋求慰藉，警方還要追查，同時也發現張文時常購買情趣用品，與案件、人格，是否有所關聯。

心理醫師楊聰財：「那男性（向）也比較沙文主義，對性比較有興趣，不是漫畫造成他的性格，而是互相影響，那漫畫滿足他的欲望，但是漫畫的東西，他也把他自己的，一些個性、特質，投射在漫畫上面。」

張文為何犯案，這位在親友、同學眼裡安靜、孤僻的人，孤狼個性何時造就，動機是什麼，都還有待警方一步一步揭開謎底。

更多東森新聞報導

張文有手機有門號卻不用 詭用「平板+eSIM」

張文平板藏「暗殺代號」 72處攻擊戰術地圖曝光

殺人前先封鎖出口！張文犯罪計畫標「72處攻擊點」

