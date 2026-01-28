尋求朝野破冰 卓榮泰喊話：過年前理性坐下來對話

立法院預算審查陷入僵局，行政院長卓榮泰今（28）日受訪時透露，政府在過去一個月中，已嘗試透過各種管道與機會與在野黨溝通，希望能尋求協商空間，但目前的狀況卻是「完全不得其門而入」。

卓榮泰。（資料照／行政院）

眼見農曆新年將至，卓榮泰語重心長地向在野黨喊話：「快要過年了，大家如果還有心思的話，年前能不能好好的坐下來對話？」他強調，「對話是重要的，理性的坐下來對話才能解決各種問題」。

卓榮泰期待朝野能藉由對話化解歧見，並給予彼此緩衝時間。他表示，希望在過年後重新回到國會開始審議預算，讓國家能站在順利、正常發展的腳步上，「人民才會得到應該有的照顧」。

