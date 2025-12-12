尋求海外庇護？普丁致電馬杜洛 盧卡申科2度會見委內瑞拉大使

2025年5月，委內瑞拉總統馬杜洛（左）曾與俄羅斯總統普丁（右）會晤。（圖／達志／美聯社）

俄羅斯及其親密盟友白羅斯在美東時間11日，向委內瑞拉領導人馬杜洛（Nicolás Maduro）伸出橄欖枝，時機正值美國總統川普（Donald Trump）正加大力度推翻馬杜洛政權之際，這也引發外界揣測，馬杜洛是否可能尋求海外庇護。

消息人士告訴《路透社》，馬杜洛於11月21日與川普通話時表示，他已準備離開委內瑞拉，只要他與家人能獲得完整的法律赦免。

白羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）在11日與委內瑞拉駐莫斯科大使委拉斯開茲（Jesus Rafael Salazar Velazquez）舉行了17天內的第2次會晤。

根據《白羅斯國家通訊社》（BelTA）的報導，盧卡申科在11月25日告訴這位外交官，馬杜洛永遠受白羅斯歡迎，是時候前來訪問了。

《BelTA》11日也援引盧卡申科的話，提醒委拉斯開茲在首次會晤時雙方已同意要與馬杜洛「協調某些事項」。盧卡申科透露：「我們同意在解決某些問題後，你會找時間再來與我會面，以便我們做出適當決定，而這些決定都在我們的權限之內。如有必要，我們之後會讓委內瑞拉總統參與。」

《路透社》曾向盧卡申科辦公室詢問這2次會面的意義，以及白羅斯是否願意在馬杜洛下台後提供庇護，但未獲回覆。

白羅斯的強人領袖盧卡申科與委內瑞拉關係友好，今年也開始與川普政府展開對話。多年來，盧卡申科因侵犯人權的指控以及支持俄羅斯入侵烏克蘭，而遭美國及其他西方國家孤立。

不過川普上台後已開始放寬對白羅斯的制裁，並於上月任命特使科爾（John Coale）負責與盧卡申科展開進一步談判，目標是釋放政治犯。

與此同時，克里姆林宮也指出，俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）在11日致電馬杜洛，並「重申支持馬杜洛政府的政策，該政策旨在外部壓力日益增加的情況下，捍衛國家利益與主權。」

據悉，川普政府始終不承認自2013年執政的馬杜洛，是委內瑞拉的合法總統。馬杜洛去年宣稱自己贏得連任，但此選舉遭美國及其他西方國家批評為「選舉舞弊」。近幾個月來，川普加大對委內瑞拉的施壓力度，其中包括美軍在加勒比海的大規模軍事部署。

川普本週接受美媒《政客》訪問時表示，馬杜洛的「日子所剩無幾」，但未明確透露是否願意派遣美軍入侵委內瑞拉。

對此，俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃（Maria Zakharova）11日告訴記者：「我們希望白宮能阻止局勢進一步滑向全面衝突，因為這將對整個西半球造成無法預測的後果。」

