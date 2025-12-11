尋求防禦合作？《路透社》獨家：吳志中本月密訪以色列
[Newtalk新聞] 根據《路透社》獨家引述 3 名知情人士報導，台灣外交部政務次長吳志中（Francois Wu）日前秘密出訪以色列。此行正發生於台灣正尋求與以色列進行防衛合作。
先前，賴清德總統發表國慶文告，首度提及要打造「台灣之盾」，建構高攔截率的防空網。鑑於事態敏感，該行程並未事前公開，知情人士也要求匿名。他們告訴《路透社》，吳志中近幾周去了以色列。其中兩名消息人士稱，此行發生在本月。
消息人士拒透露，吳志中會見了哪些人或討論哪些內容，包括他是否談到台灣新的多層防空系統「T—Dome」。該系統由賴清德總統於 10 月推出，部分是仿照以色列的防空系統。
礙於中國政府的壓力，台灣與以色列的正式外交關係很少。北京視台灣為其一省而非國家。而以色如同多數其他國家，只正式承認北京，而不承認台北。雖台灣高級外交官會出訪海外，但訪問以色列的情況並不常見。儘管如此，台灣仍視以色列為重要的民主夥伴，並在 2023 年 10 月哈馬斯襲擊以色列南部，及隨後引爆加薩戰爭後，台灣向以色列提供強有力的支持，此後雙方接觸程度不斷提高。
上個月，外交部長林佳龍表示，「當然，在科技和國防方面，台灣和以色列間存在著相互學習和一些互動」，並表示，正如台灣提出了「T—Dome」計畫一樣，以色列也提出了「鐵穹」計畫。
「T—Dome」和以色列的系統相似，但又有所不同。以色列的多層防禦系統包括鐵穹、大衛投石器、箭式防禦系統和美國製造的薩德系統。而「T—Dome」的設計，是為了建立一個更有效率、更一體化的「感測器到射擊器」機制，以提高殺傷率，整合現有的系統，如美國製造的愛國者飛彈和台灣製造的天弓飛彈以及防空砲。
