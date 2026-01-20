尋獲失聯直升機！殘骸嚴重損毀受困阿蘇中岳 日本網友為台灣旅客祈禱

國際中心／程正邦報導

日本阿蘇驚傳觀光直升機失聯。（圖／翻攝自卡德利動物樂園官網、讀者提供）

日本熊本縣知名景點阿蘇山於今（20）日傳出令人心碎的空難消息。一架隸屬於民間營運商的觀光直升機，在執行約 10 分鐘的火口巡航任務時，於上午 11 時許突然發出強力衝擊通報並失聯。經過警消與自衛隊長達數小時的拉網式搜索，熊本縣警方於下午 4 時 10 分左右，在阿蘇中岳第一火口東北側山坡尋獲失事機體，編號確認為失聯直升機，目前初步回報機身嚴重受損，搜救工作正在惡劣的地形及濃霧中進行。

日本網友觀察，阿蘇火山博物館的火山口即時影像，有拍到疑本次失聯直升機冒煙墜毀的瞬間。（圖／翻攝自X）

關鍵 10 分鐘：iPhone 偵測衝擊後信號中斷

這架由「Jet Heli Service」營運的直升機，原本計畫自阿蘇市「阿蘇卡德利動物樂園」起飛，載著兩名台灣籍遊客飽覽米塚、草千里及活火口壯麗景致。然而，在航程過半後，乘客隨身持有的智慧型手機先行觸發了「嚴重撞擊偵測」自動報案，隨後機上的緊急定位訊號（ELT）亦短暫閃現，旋即陷入一片死寂。

搜救人員指出，失事地點位於地形險峻的山坡，加上現場火山氣體與濃霧籠罩，目前地面部隊正艱難挺進。機上受困人員分別為 60 多歲的日籍男性駕駛，以及一對來自台灣的男女觀光客，三人生死目前尚不明朗。

阿蘇山失事靠它定位！ iPhone「自動報案」功能，讓搜救人員第一時間掌握墜機位置。（圖／翻攝蘋果官網）

日本網友熱議：火山區亂流疑為釀禍主因

事故消息傳出後，日本各大社群平台掀起檢討聲浪。不少具備飛行知識的網友分析，阿蘇山中岳火口的地形極其特殊，常伴隨強烈的下沉氣流與不規則亂流，對於輕型直升機而言是極大的挑戰。

有網友指出，阿蘇山去年才發生過直升機迫降意外，不滿營運商短期內再次出事，質疑安全管理有漏洞。部分在地民眾留言表示，今日阿蘇山區風勢偏強且氣壓極不穩定，在這種情況下仍執行靠近火口的飛行任務「令人感到不可思議」。

本次阿蘇火山一帶墜毀的「羅賓遜R44」觀光直升機，同一機型在2024年時也曾發生意外。（圖／翻攝自EcoHeli官網）

台日情誼：網友集氣盼奇蹟降臨

儘管現場回報機體損毀嚴重，但日本網友仍展現溫暖的一面，紛紛在新聞下方留言祈禱：「台灣是日本最重要的朋友，希望這兩位遊客能平安無事」、「希望飛行員能憑藉經驗引導生還」、「2026 年不希望再有這樣的悲劇，一定要有奇蹟」。

此外，亦有專家呼籲日本政府應針對火山區觀光飛行建立更嚴格的強制 GPS 即時監控機制，而非仰賴手機被動報案。若能縮短黃金搜救時間，將能大幅提升極端地形下的生存機率。

