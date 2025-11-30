尋獲18具遺體 香港大火罹難者增至146人

2025年11月30日，香港警方繼續搜索大埔「宏福苑」，陸續抬出數具遺體。路透社



香港大埔高樓住宅社區「宏福苑」上週三（11/26）大火，警方災難遇害辨認組人員搜索大樓，今天（11/30）陸續抬出數具遺體。港警下午５時記者會上宣布，將死亡人數從128人增至146人。

全港數地點設有供民眾悼念處，僅大埔一地的獻花人龍就排了1.5公里到2公里，媒體估計人數約1500人。

2025年11月30日，香港警方繼續搜索大埔「宏福苑」，陸續抬出數具遺體。路透社

2025年11月30日，香港警方繼續搜索大埔「宏福苑」，陸續抬出數具遺體。路透社

更多太報報導

「兒子你回覆我啦」香港大火仍150人失聯 白髮老父天天傳訊無回應

「生也好死也好，不想留她在那裡」 香港夫絕望求消防火場尋妻

「樓著火了，我抱著Baby，救救我們」 香港大火菲傭求救電話曝