尋秦記首映 ４歲娃喊想嫁 古天樂:等你!

電影「尋秦記」首映會8日在台北舉行，港星古天樂（前右）離場時，許多影迷爭相上前索取簽名，出道多年魅力不減。

港星古天樂25年前主演的港劇「尋秦記」，如今電影版終於問世。身兼總監製與主演的古天樂，8日與銀幕情侶宣萱一同出席首映會。睽違12年再度踏上台灣，古天樂點名最想吃滷肉飯，但也坦言其實已經很多年都沒有吃米飯。

古天樂、宣萱當年演出戲劇「尋秦記」造成轟動，時隔25年，古天樂身兼監製，推出電影「尋秦記」，昨天古天樂、宣萱特地來台宣傳，曾和古天樂有合作的劉冠廷也驚喜現身，表示能和古天樂合作是一件很浪漫的事，也預祝票房高升。

古天樂表示，25年後還能夠有「尋秦記」系列作品感到開心，「『尋秦記』讓我想到當年家庭感覺，給了我很多鼓勵」；一旁宣萱也讚賞古天樂很成功，「無關票房，很多觀眾是一家大小一起去電影院看，他已經成功了，他的電影可以凝聚一家人的愛，不管是親情和愛情」。

古天樂日前傳出身體狀況不佳，古天樂昨天表示只是感冒，有去看醫生。至於被說一天只睡4小時，古天樂稱自己晚上從12時工作到4時，不是不睡覺，是睡不著，已經習慣了。

古天樂出道多年魅力不減，網路有4歲妹妹高調示愛，還說想嫁給古天樂，古天樂昨天也熱情回應，「等你！」幽默回應讓一旁的宣萱笑說，「你真的不知道古天樂會回應什麼，他真的很幽默」。

港星古天樂（左）、宣萱（右）當年演出戲劇「尋秦記」造成轟動，時隔25年，古天樂身兼監製，推出電影「尋秦記」，8日晚間兩人一同在台北出席首映會。（中央社）

兩人也分享了台味清單，宣萱點名想吃大腸包小腸，古天樂雖然最想念滷肉飯，卻坦言為了健康已戒米飯與甜飲10多年，更幽默直呼：「原來戒甜真的很難！」

電影「尋秦記」將於9日全台上映。