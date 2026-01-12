「尋秦記」主演片酬曝光… 古天樂「零元」 這位大陸女星力壓港星登頂

白百何在「尋秦記」中的片酬傳說力壓所有港星。(取材自微博)

由經典港劇改編的電影「尋秦記」上映以來話題不斷，其中，關於片酬分配與成本投入引發熱議。一份據稱是「尋秦記」演員片酬表近日網上流傳，主演古天樂「零片酬」出演並抵押房產投資3.5億（港幣，下同）、大陸女星白百何高達1500萬元人民幣的「天價」酬勞，引發熱議。

作為電影男主角兼投資人，古天樂傳出未收取片酬，反而抵押個人資產投入3.5億，占製作總成本的絕大部分。因疫情延期、特效超支及TVB版權爭議，他甚至向華強借款2000萬應急，自嘲「差點睡天橋下」。

廣告 廣告

主要演員中，飾演秦王的林峯以200萬片酬居香港演員之首，其他電視劇原班人馬如宣萱與郭羨妮，片酬分別為150萬及80萬；資深演員苗僑偉則是80萬。

最讓人意外的是，身為配角的大陸女演員白百何傳拿了1500萬人民幣片酬，強壓所有香港演員。選角原因被指與其「低調敬業、不炒作」的職業態度有關。

據悉，白百何主演的電影在大陸市場曾屢創票房佳績，包括2009年起的「失戀33天」、「捉妖記」等，都是熱賣大片。分析認為，「尋秦記」這般高成本的中港合拍片，邀請白百何加盟，無疑是為了龐大的中國市場爭取更多觀眾。

數據顯示，「尋秦記」上映11天在內地斬獲票房2.27億人民幣票房，業界預測影片最終票房可望衝擊3.2億人民幣大關；港澳則突破6000萬港幣。全球總票房預計約為4.5億元人民幣，最終能否回本並收益，尚待觀察。

更多世界日報報導

南加近千棟房屋成法拍屋 只因屋主沒做這件事

史上規模最大退稅季？專家：取決這2項因素

自助餐這種「魚」別夾 她誤食下身失守：還流橘黃色的油