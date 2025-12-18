《尋秦記》原班人馬回歸！古天樂「懷舊T恤」藏驚喜

古天樂監製並主演的《尋秦記》將在明年一月上映。（圖／華映娛樂）

香港開年話題動作巨製《尋秦記》由影壇天王古天樂與鄧維弼監製，吳炫輝與黎震龍執導，由港劇的原班人馬古天樂、林峯、宣萱、郭羡妮及滕麗名領銜主演，在劇迷瘋狂敲碗多年之後，終於確定將於2026年1月9日天命回歸、全台上映。今天公佈正式預告，劇集版的經典人物回歸，古天樂扮演的項少龍說話依然中文英文交雜，掀起滿滿回憶殺。

粉絲引頸期盼多年的《尋秦記》終於在日期宣佈上映日期，讓尋迷們都歡欣期待！鐵粉更開始集結要包場，直呼是開年必看電影！網路上更是掀起一片討論熱潮，粉絲一眼便認出古天樂當年在港劇版中穿著穿越的T恤依然在電影中出現，便讓粉絲熱情討論，以往的NG畫面及搞笑場景都瘋狂在網流傳，還有不少影迷再次重溫港劇版，為看最新的電影版本做足準備。

古天樂身兼《尋秦記》監製和主演，他透露在十多年前就有人問他想不想拍《尋秦記》的電影版，但他就開始想如果要再拍，到底要拍什麼內容呢？「我覺得就是要拍這群人十多年後的故事，每一個人的生活狀況，才會是最好看的版本。」

今天公佈電影的正式預告，預告以秦滅六國為引子，古天樂扮演的項少龍隱居田園的平靜生活，與趙盤恩怨未了的權力漩渦再次碰撞。為守護家園與至親，他被迫重出江湖，重新捲入秦王一統天下的動盪風暴。面對重重危機，他能否真正了結與趙盤的宿命情仇？又能否成功借時光機回到現代？所有懸念，將在大銀幕上揭曉。

