《尋秦記》大王來了！林峯兌現承諾這一天來台會影迷 和25年前差別最大

《尋秦記》林峯飾演霸氣秦王。華映娛樂提供

《尋秦記》時隔25年終於推出電影版本，身兼主演及監製的古天樂與宣萱在上映前來台宣傳，帶動電影氣勢，全台目前累積1200萬的票房佳績，是香港電影近年難得在市場上創下的好成績。飾演「秦王」的林峯也兌現諾言，將於25日來台宣傳會影迷。

林峯是影迷公認和25年前的港劇版本差異最大的演員，當年演出時林峯還剛出道，臉上帶著baby fat，充滿少年稚氣，如今再扮秦王已是充滿熟男魅力，演出秦王統一六國的霸氣極為有型。

廣告 廣告

林峯（左）、古天樂合作《尋秦記》。華映娛樂提供

林峯旋風來台排滿行程！將到台中參加映後

目前正忙於拍攝新片的林峯，曾在古天樂和宣萱來台的映後見面會時call in到現場，親切的以台語跟影迷問候，讓全場驚呼「大王」駕到。他當場表示希望有時間可以來台灣會粉絲，果然言出必行，在參加完《尋秦記》馬來西亞的慶功活動後，特別抽出一天時間，旋風來台灣宣傳，排了滿滿的謝票行程和影迷見面，還會前往台中進行映後活動。



回到原文

更多鏡報報導

梁小龍享年75歲遺照曝光！家屬正式發布死訊 揭真實死因：搶救6小時安然告別

75歲「御用皇帝」當小王14年！痛斬差36歲爺孫戀 親密前女友發現身體一特徵「生過小孩」

古天樂為《尋秦記》來台！竟遭劉冠廷「踢館」 讚陪伴觀眾25年：太浪漫

獨家／孫德榮怒轟一群草包！羅志祥、金志遙「狂嗑炒飯」慘挨罵