《尋秦記》掀起回憶殺！開賣10日破千萬 「秦王」林峯確定來台謝票

【緯來新聞網】古天樂主演且與鄧維弼監製、吳炫輝與黎震龍執導，找回港劇《尋秦記》原班人馬林峯、宣萱、郭羡妮、滕麗名領銜主演電影版，在台上映10天就累積1200萬元的票房佳績，扮演「秦王」的林峯將在25日在特地來台灣謝票，還會前進台中與影迷近距離接觸。

林峯（左）和古天樂情誼結緣多年。（圖／華映提供）

《尋秦記》時隔25年終於推出電影版本，身兼主演及監製的古天樂與宣萱在上映前來台宣傳，帶動電影氣勢，是香港電影近年難得在市場上創下的好成績，更掀起一股回憶殺風潮。



電影中扮演「秦王」林峯，是影迷公認和25年前的港劇版本差異最大的演員，當年演出時林峯還剛出道，臉上帶著baby fat，充滿少年稚氣，如今已是充滿熟男魅力。

林峯與當年在影集時的模樣差距極大。（圖／華映提供）

林峯在2年前的電影《九龍城寨之圍城》扮演「陳洛君」，和「龍捲風」古天樂同樣上演一段感人的師徒情，電影在各地都引起現象級的話題，也讓他在台灣的知名度更上層樓。



目前正忙於拍攝新片的他，曾在古天樂和宣萱來台的映後見面會時call in，親切地以台語跟影迷問候，他當場表示希望有時間可以來台灣會粉絲，果然言出必行，在參加完《尋秦記》馬來西亞的慶功活動後，特別抽出一天時間，旋風來台灣，更排了滿滿的謝票行程。《尋秦記》全台上映中。

