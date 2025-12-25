《尋秦記》未上先炸！古天樂記者會失控開嗆 全場瞬間冷掉

記者林宜君／台北報導

睽違多年終於定檔上映，《尋秦記》電影版備受矚目，卻在上映前記者會意外出現插曲。主演古天樂因不滿重複提問，當場直言「問題很奇怪」，讓現場一度陷入尷尬，也意外成為話題焦點。港劇經典《尋秦記》電影版作為2001年原劇續篇，歷經多年等待，終於確認上映時程。日前主演群古天樂、林峯、苗僑偉等人出席宣傳活動，卻因媒體提問方式引發插曲。當記者連續向多位演員詢問「是否期待電影上映」，古天樂在林峯被問及相同問題時突然插話，直言：「這問題很奇怪，怎麼會問演員？應該去問觀眾吧。」現場氣氛瞬間凝結，尷尬約持續40秒。

《尋秦記》電影版早在2019年完成拍攝並殺青，卻因後製與檔期安排等因素，遲至多年後才正式定檔。（圖／翻攝自古天樂IG）

事實上，《尋秦記》電影版早在2019年完成拍攝並殺青，卻因後製與檔期安排等因素，遲至多年後才正式定檔，長期被影迷戲稱為「都市傳說級作品」。也因此，媒體才會關心主演們對於終於上映的心情。苗僑偉率先回應時態度圓融，表示「拍完6年終於能和觀眾見面，大家都很期待」，古天樂也簡短附和「當然期待」。

然而當同樣問題再度落在林峯身上，他一時語塞反問「又要重複？」古天樂隨即表達不解，強調演員自然會期待作品上映，認為這類提問應該留給觀眾回答。眼見氣氛降到冰點，提問記者趕緊補充自己身為影迷同樣期待，古天樂才回應：「那你回答就好。」並未再繼續追究，場面才逐漸緩和。

記者會上古天樂在林峯被問及相同問題時突然插話，直言：「這問題很奇怪，怎麼會問演員？應該去問觀眾吧。」現場氣氛瞬間凝結。（圖／翻攝自古天樂IG）

儘管記者會出現小插曲，《尋秦記》電影版在香港影城的排片規模仍相當亮眼。位於尖沙咀K11 MUSEA的MCL影城，放映場次密集，幾乎每15到20分鐘就有一場，被網友形容「比公車時刻表還密」。隨著上映在即，票房表現與觀眾反應，仍備受外界關注。

