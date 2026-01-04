《尋秦記》未演先轟動 古天樂、郭羨妮、宣萱電影版重聚

電視版25年後，古天樂、郭羨妮、宣萱終於在《尋秦記》電影版重聚，大家都成了中年人。（華映提供）

24年前風靡大中華地區的港劇《尋秦記》，2019年改編成電影版，但遲遲未能上映，成為香港影壇「都市傳說」一員。所幸粉絲的望眼欲穿終於有了終點，《尋秦記》電影版除夕率先於香港上映，台灣也將於1月9日登上大銀幕，且男主角古天樂更將於 1 月 8 日來台為《尋秦記》展開兩天一夜的宣傳。最令影迷尖叫的是，他的「螢幕情侶」宣萱也會合體來台，重現 25 年前兩人同台宣傳港劇版的經典畫面。

古天樂飾演的項少龍歸隱田園，又因神秘人要穿越秦朝稱王再度出山。（華映提供）

《尋秦記》不僅在台灣未演先轟動，在香港更是橫掃千軍，上映首日即創下驚人奇蹟。電影於除夕當天在港澳上映，場次排隊極其頻密，甚至有戲院每 15 分鐘就排一場，宛如巴士班次。開畫首日票房便一舉衝破 1,129 萬港幣（約 4,600 萬台幣），成功打破《破·地獄》所保持的紀錄，榮登香港影史首日開畫票房冠軍。 短短四天內，累計票房已突破 3,000 萬港幣大關，被譽為近年來最強的「救市之作」，展現出原班人馬強大的市場號召力。

廣告 廣告

全台昨日率先開放的五場特別優先場，門票在開賣瞬即秒殺。不少粉絲因搶不到台北場票券，甚至專程南下台南搶看。觀影過程中，熟悉的旋律與面孔讓現場哭成一片，影迷紛紛表示：「這部電影是寫給尋秦迷的一封情書，等了 25 年，終於等到了大結局。」​

不只古天樂將來台與粉絲見面，他的老搭檔宣萱也會合體宣傳。（華映提供）

一向沈穩冷酷的古天樂，在近期宣傳中被影迷發現，只要遇到老友宣萱，高冷氣場就會瞬間破功。古天樂在訪談中更幽默自嘲：「治得到我，可以說是她的一個成就。」宣萱則開心回應：「我好自豪！」這對「一物降一物」的經典搭檔，將於 1 月 8 日與 9 日出席全台多場映後見面會，讓影迷親眼見證宣萱是如何「治」住這位影壇巨星。

《尋秦記》由古天樂與鄧維弼監製，集結原班人馬古天樂、林峯、宣萱、郭羡妮及滕麗名領銜主演。劇情描述一場多年前的冤獄引發歷史危機，神祕人 Ken（苗僑偉 飾）誓要穿越回秦朝稱王，驚動了歸隱田園的項少龍（古天樂 飾）。面對現代科技突襲，秦王嬴政（林峯 飾）不得不尋找自己又敬又畏的師父求援。師徒兩人久別二十年再度碰面，當年的恩怨情仇終將在秦朝戰火中寫下最終章。

更多鏡週刊報導

日本鬼塚虎馬年限定鞋款 讓你踩上好運與正能量

NEXZ大跳太忘我：「衣服去哪裡？」 手寫寄語紙花惹哭粉絲

ALL(H)OURS許願「馬上有錢」 不怕冷用肌肉當羽絨外套