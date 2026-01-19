「尋秦記」熱映 林峯將來台會粉絲謝票

（中央社記者洪素津台北19日電）電影「尋秦記」熱映中，日前主演古天樂、宣萱來台宣傳，在片中飾演秦王的林峯也將旋風來台會粉絲謝票，這是他首度來台宣傳電影，並會前進台中和影迷近距離接觸。

「尋秦記」時隔25年終於推出電影版本，身兼主演和監製的古天樂及演員宣萱在上映前來台宣傳，帶動電影氣勢。根據新聞稿，此片全台目前累積新台幣1200萬元票房佳績，掀起一股回憶殺風潮。

林峯在「尋秦記」中扮演秦王，古天樂與宣萱日前來台宣傳，林峯則是在見面會上call in現聲，希望能抽空來台會粉絲。林峯果然在繁忙行程中抽出1天的時間來台灣謝票，他也是影迷公認和25年前港劇版本差異最大的演員，當年演出時還帶著baby fat，充滿少年稚氣，如今再扮秦王已是充滿熟男魅力。

目前正忙於拍攝新片的林峯表示，在參加完此片馬來西亞的慶功活動後，會抽出1天時間，旋風來台宣傳，更排了滿滿的謝票行程與影迷見面，還會前往台中進行映後活動。（編輯：張雅淨）1150119