《尋秦記》片酬曝光！古天樂「一毛不拿」零片酬 這中國女星爆拿6600萬

近日香港影帝古天樂才來台宣傳電影版《尋秦記》，近日在香港上映後票房傳出捷報，業界看好有機會衝破1億港元（約新台幣 4 億元），甚至挑戰香港冠軍票房紀錄。隨著票房開紅盤，近日一份「尋秦記演員片酬名單」於網路曝光，意外掀起討論焦點，其中古天樂「零片酬」演出，而有一女星的片酬卻直接輾壓所有港星數倍的驚人差距。

業界看好《尋秦記》電影版可望刷清香港冠軍票房紀錄。（圖／翻攝自古天樂IG）

該份名單顯示，身兼主演與投資方的 古天樂，這次選擇「一毛不拿」出演電影，片酬全數改以票房分紅計算，被外界視為對作品極具信心的豪賭。至於香港演員中，飾演秦始皇嬴政的大咖男星林峯，片酬約200萬港元（約新台幣 800 萬元），是港星中最高者。

《尋秦記》宣萱片酬約新台幣 600萬元。（圖／記者趙于瑩攝影）

原班人馬的「老婆團」同樣備受關注，一同來台宣傳的女星宣萱片酬約150萬港元（約新台幣600萬元），郭羨妮約80萬港元（約新台幣320萬元），滕麗名則為50萬港元（約新台幣 200 萬元）。而已故的資深演員廖啟智去年2月因胃癌過世，他當時僅友情客串拍攝3天，古天樂私下包了 6.6 萬港元（約新台幣 26 萬元）的紅包致意，也讓不少影迷感嘆難得的情誼。

飾演秦始皇嬴政的男星林峯片酬台幣800萬元。（圖／記者《尋秦記》IG）

然而最引發爭議的，則是中國女星白百何，她在片中的片酬竟高達1,500萬人民幣（約新台幣 6,600 萬元），不僅穩坐全片片酬最高，甚至是林峯的8倍以上。業內分析指出，由於白百何在中國市場擁有強大票房號召力，是合拍片爭取陸娛觀眾的重要關鍵。

中國女星白百何在片中片酬竟高達台幣6,600萬元。（圖／記者《尋秦記》IG）

不過，《尋秦記》於中國的票房走勢相對保守，上映8天約收1.97 億人民幣（約新台幣 8.7 億元），受《阿凡達3》好萊塢大片與同期國片分流影響，排片率有限。綜合目前數據推估，全球票房最終可能落在4.5 億人民幣（約新台幣 19.8 億元）左右，後續表現仍有待觀察。

