《尋秦記》票房破1200萬 林峯旋風來台會粉絲謝票

《尋秦記》全台目前已累積1200萬的票房佳績，電影中扮演秦王的林峯曾在古天樂與宣萱來台見面會上call in現聲，希望能抽空來台會粉絲，林峯果然在繁忙的行程中抽出一天的時間來台灣謝票，也是他首度來台灣宣傳電影，將前進台中與影迷近距離接觸，可說是誠意十足。

《尋秦記》時隔25年終於推出電影版本，掀起一股回憶殺風潮，而電影中扮演秦王的林峯是影迷公認和25年前的港劇版本差異最大的演員，當年演出時林峯還剛出道，臉上帶著baby fat，充滿少年稚氣，如今再扮秦王已是充滿熟男魅力。

目前正忙於拍攝新片的林峯，曾在古天樂和宣萱來台的映後見面會時call in到現場，親切的以台語跟影迷問候，讓全場驚呼「大王」駕到！他當場表示希望有時間可以來台灣會粉絲，大王果然言出必行，在參加完《尋秦記》馬來西亞的慶功活動後，特別抽出一天時間，旋風來台灣宣傳，更排了滿滿的謝票行程和影迷見面，活動詳情請上「華映娛樂」官方臉書。

