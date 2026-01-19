《尋秦記》票房破1200萬 「秦王」林峯親臨台灣會影迷

片中扮演秦王的林峯，即將來台會粉絲。（華映提供）

香港電影《尋秦記》由港劇版原班人馬古天樂、林峯、宣萱、郭羡妮及滕麗名領銜主演，已於9日在台上映，目前累積1200萬票房佳績，片中扮演秦王的林峯，曾在古天樂與宣萱來台見面會上call in現聲，希望能抽空來台會粉絲，而今林峯兌現承諾，在繁忙的行程中抽出1天時間來台灣謝票，也是他首度來台灣宣傳電影。

《尋秦記》時隔25年終於推出電影版本，身兼主演及監製的古天樂與宣萱在上映前來台宣傳，帶動電影氣勢，全台目前累積1200萬的票房佳績，是香港電影近年難得在市場上創下的好成績。而電影中扮演秦王的林峯，是影迷公認和25年前的港劇版本差異最大的演員，當年演出時林峯還剛出道，臉上帶著baby fat、充滿少年稚氣，如今再扮秦王已是充滿熟男魅力，演出秦王統一六國的霸氣極為有型！

廣告 廣告

林峯在兩年前的電影《九龍城寨之圍城》扮演陳洛君，和飾演龍捲風的古天樂也同樣上演一段感人的師徒情，電影在各地都引起現象級的話題，也讓他在台灣的知名度更上層樓，收獲大批粉絲。目前正忙於拍攝新片的林峯，言出必行，在參加完《尋秦記》馬來西亞的慶功活動後，特別抽出1天時間旋風來台灣宣傳，更排了滿滿的謝票行程和影迷見面，還會前往台中進行映後活動，直接感謝中部影迷的支持，可說誠意滿滿。

更多中時新聞網報導

雷霆回魂除心魔 快艇預言成真

山下智久深潛30次超敬業

澳網》接發球落空 周杰倫澳網1球快閃