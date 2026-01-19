《尋秦記》秦王林峯來了！守約來台謝票 「一天趕6場映後」只為會粉絲

記者王培驊／台北報導

穿越經典，天命回歸！香港開年話題動作巨製《尋秦記》由影壇天王古天樂與鄧維弼監製，吳炫輝與黎震龍執導，由港劇的原班人馬古天樂、林峯、宣萱、郭羡妮及滕麗名領銜主演，已於1月9日全台上映，目前已累積1200萬的票房佳績，電影中扮演秦王的林峯曾在古天樂與宣萱來台見面會上call in現聲，希望能抽空來台會粉絲，林峯果然在繁忙的行程中抽出一天的時間來台灣謝票，也是他首度來台灣宣傳電影，還會前進台中，與影迷近距離接觸！誠意十足！

廣告 廣告

《尋秦記》林峯、古天樂。（圖／華映娛樂提供）

《尋秦記》時隔25年終於推出電影版本，身兼主演及監製的古天樂與宣萱在上映前來台宣傳，帶動電影氣勢，全台目前累積1200萬的票房佳績，是香港電影近年難得在市場上創下的好成績，更掀起一股回憶殺風潮，而電影中扮演秦王的林峯是影迷公認和25年前的港劇版本差異最大的演員，當年演出時林峯還剛出道，臉上帶著baby fat，充滿少年稚氣，如今再扮秦王已是充滿熟男魅力，演出秦王統一六國的霸氣極為有型！讓粉絲不停敲碗大王可以來台會影迷。

林峯回歸主演《尋秦記》，即將來台宣傳電影。（圖／華映娛樂提供）

林峯在兩年前的電影《九龍城寨之圍城》扮演陳洛君，和龍捲風古天樂也同樣上演一段感人的師徒情，電影在各地都引起現象級的話題，也讓他在台灣的知名度更上層樓，收獲大批粉絲。目前正忙於拍攝新片的林峯，曾在古天樂和宣萱來台的映後見面會時call in到現場，親切的以台語跟影迷問候，讓全場驚呼「大王」駕到！他當場表示希望有時間可以來台灣會粉絲，大王果然言出必行，在參加完《尋秦記》馬來西亞的慶功活動後，特別抽出一天時間，旋風來台灣宣傳，更排了滿滿的謝票行程和影迷見面，還會前往台中進行映後活動，直接感謝中部影迷的支持，可說誠意滿滿。

林峯回歸主演《尋秦記》，即將來台宣傳電影。（圖／華映娛樂提供）

《尋秦記》描述一場多年前的冤獄，引發改變歷史命運的危機！Ken（苗僑偉 飾）誓要穿越回秦代稱王，彌補他因冤獄而失去的人生。身在秦朝的項少龍（古天樂 飾）一家雖歸隱田園，無奈一舉一動仍被他的徒弟秦王（林峯 飾）盡收眼底；正當秦王以為即將一統六國，稱霸天下之時，竟碰到現代人Ken的突襲，他不得不去尋找自己又敬又畏師傅項少龍。師徒久別二十年終於再次碰面，Ken的出現也讓三人的命運捆綁，秦朝再起風波，多年的恩怨終須了結。《尋秦記》已於2026年1月9日上映。

更多三立新聞網報導

周星馳悲痛發聲了！《功夫》火雲邪神成追憶 9字悼念梁小龍：永遠懷念

火雲邪神成經典！梁小龍卻「拒合作周星馳」 曾親曝恩怨：沒叫過他星爺

火雲邪神逝世！梁小龍最後發文寫下「此事古難全」 影迷淚崩：是預言嗎

「火雲邪神」梁小龍辭世！最後身影曝光...粉絲驚：9小時前還在發影片

