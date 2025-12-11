《尋秦記》隔25年登大銀幕 古天樂攜原班人馬回歸

港劇《尋秦記》，時隔25年推出電影版。（圖／翻攝自One Cool Flim YT）





粉絲苦等25年！昔日知名的人氣港劇《尋秦記》，古天樂攜手原班人馬回歸。有穿越劇始祖之稱的港劇《尋秦記》，時隔25年推出電影版，主演古天樂砸重金買下小說版權改拍電影，除了自己當起監製，更請來原班人馬回歸，古天樂將和林峯再度演師徒，延續港劇結局，也即將出現新角色。

電影《尋秦記》預告：「這二十年來，我從來沒有後悔過。」古天樂一秒換上古裝，穿越回到古代，經典港劇《尋秦記》，時隔25年推出續作電影。

電影《尋秦記》預告：「秦王馬上會統一六國，很快會對付我們去找項少龍，誰敢叫我全名？寡人只相信你一個，真的嗎？如今是你家鄉的人，不肯放過寡人。」

項少龍這角色，可是經典港劇標竿角色，當年這個腳色讓古天樂爆紅轉戰大銀幕，如今原班人馬全數回歸，就是因為古天樂的公司宣布，砸重金買下小說改拍版權，延續港劇結局增加新角色。

隨著煙火施放，古天樂就回到古代，《尋秦記》可謂穿越劇始祖，結合歷史、科幻並探討命運，被譽為2001年的香港神劇，電影版古天樂將和林峯再續師徒情誼，兩人在九龍城寨之圍城後再度合作。

電影《尋秦記》花絮片段：「不給糖就搗蛋。」

古天樂也在AI宣傳影片中扮成兵馬俑，回顧經典劇情。

港劇《尋秦記》：「我看過歷史書，兩千年後秦國流行陶俑，我們的時代稱之為兵馬俑。」

一場跨越25年的集體記憶召喚，《尋秦記》殺青六年，終於要在農曆新年前上檔，對於尋秦迷們，這真的是超級回憶殺。



