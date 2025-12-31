《尋秦記》隔25年終首映！古天樂率隊亮相期待破港影史紀錄

電影版《尋秦記》昨舉行首映會，主演宣萱（左起）、古天樂、林峯原班人馬回歸。（華映娛樂提供）

香港開年話題動作巨製《尋秦記》由影壇天王古天樂與鄧維弼監製，吳炫輝與黎震龍執導，由港劇的原班人馬古天樂、林峯、宣萱、郭羡妮及滕麗名領銜主演，明年1月9日在台上映，30日率先在香港維多利亞港舉辦盛大的首映活動，全明星陣容齊聚亮相。

經典戲劇《尋秦記》時隔25年終於推出電影版本，更難得的集結原班人馬演出，在華人影壇掀起一股強大的回憶殺！在電影市場陷入危機時，此片被各地視為救世作品，在香港的上映規模極大，排片密度超高，平均15分鐘就上演1場，上映首日排出1460場的放映場次，和好萊塢大片旗鼓相當，票房有望追上去年創下票房紀錄的《破·地獄》的成績。

昨天《尋秦記》在香港名勝維多利亞港舉辦首映會，主演兼監製的古天樂率領全明星陣容，林峯、宣萱、郭羨妮、騰麗名、白百何、苗僑偉等人出席，動作指導洪金寶也帶著兩個兒子洪天祥、洪天明現身首映會，現場星光閃閃。

古天樂表示在大陸、香港及馬來西亞預售成績都很出色，他開心表示希望開票就能在各地都有亮眼的成績，期待能突破《破·地獄》之前的紀錄！他更特別感謝已故的原著作家黃易和演員廖啟智，因為黃易的創作，才會有這個成功的IP作品，而廖啟智的演技演出讓項少龍展開穿越的烏博士，讓這場穿越故事更說服力。

扮演秦王的林峯有大批粉絲特別打扮成兵馬俑追星，一見到他更大呼「大王」！讓現場氣氛更為熱烈，林峯表示能找回原班人馬真的太難得了，「再加上更多前輩及新生代都一起加入演出，真的很夢幻。」宣萱則表示看到香港上映的時刻表竟然比公車排班表還密集，直呼：「不可思議，真的好誇張啊！但也顯現出觀眾對這個作品的期待。」

擔任武術指導的大哥大洪金寶則是帶著兩個兒子一起現身，很久沒有公開露面的他開心《尋秦記》是他們父子首次合作的作品，很有紀念價值，「天祥在幕後，天明及天照在幕前演出。現在年輕人都是又帥又厲害，但是我太強了，他們還是差我一點。我也期待我們4人可以再合作1部動作戲，如果我們都在談情說愛，應該沒有觀眾會欣賞吧！」

提到古天樂的動作，洪金寶表示以前以為很動作他無法做到，但合作《殺破狼‧貪狼》後，完全不需要擔心他的表現，任何動作招式古天樂都可以表現得很好。

