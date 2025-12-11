《尋秦記》電影版真的來了！古天樂、林峯搭檔 殺青6年定檔

電視劇《尋秦記》電影版終於來了！相隔25年，這部曾在2001年播出時轟動兩岸三地、奠定古天樂巨星地位的經典作品，正式宣布推出電影版。古天樂公司已買下小說改拍版權，並將延伸原有劇情，加入新角色。這部殺青6年才終於定檔的作品，描述一場多年前的冤獄引發改變歷史命運的危機，呈現師徒之爭的精彩故事，台灣觀眾不久後也能欣賞到這部備受期待的電影。

《尋秦記》古天樂飾演項少龍。（圖／華映娛樂提供）

這部電影版《尋秦記》將再度由古天樂和林峯合作演出。電影中，苗僑偉飾演的角色誓言要穿越回秦代稱王，而身在秦朝的古天樂雖然歸隱田園，但一舉一動仍被他的徒弟林峯看在眼裡，一場師徒之爭即將展開。電影預告片中，古天樂感嘆：「這20年來，我從來沒有後悔過」，而鐵粉們為等待這一刻，卻花了整整25年的時間。

《尋秦記》原作改編自香港知名小說家黃易的作品，是當年TVB電視台的台慶大作。2001年播出時，古天樂憑藉這部作品奪下萬千星輝賀台慶最佳男主角和最受喜愛電視角色獎。

林峯飾演趙盤。（圖／華映娛樂提供）

電影版將在保留原有精髓的基礎上，把劇情做進一步延伸，並加入新的角色，為觀眾帶來全新的視覺體驗。這部風靡兩岸三地的作品，讓許多粉絲期待已久，如今終於有機會重溫經典，台灣觀眾也確定能看到這部作品，讓大家一起回憶殺，感受這部經典作品的魅力。

