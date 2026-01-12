《尋秦記》首週票房創700萬！古天樂、宣萱旋風來台寵粉 林峯驚喜現「聲」

港片《尋秦記》時隔25年延續經典推出電影版，9日在台上映，首週票房開出約700萬佳績。主演古天樂及宣萱日前睽違25年合體來台宣傳，六場映後見面會全數秒殺，扮演秦王的林峯還特別抽空CALL IN現聲，引爆全場粉絲尖叫連連。

港片《尋秦記》時隔25年延續經典推出電影版，主演古天樂（右）及宣萱（左）睽違25年合體來台宣傳。（圖／華映娛樂 提供）

《尋秦記》電影版由天王古天樂與鄧維弼監製，吳炫輝與黎震龍執導，由港劇的原班人馬古天樂、林峯、宣萱、郭羡妮及滕麗名領銜主演。身兼主演及監製的古天樂上週帶著女主角與宣萱一起來台，許久未來台灣公開活動的他們，所到之處都被影迷夾道歡迎，兩人也相當親民，不論是簽名、拍照都來者不拒。

古天樂睽違12年來台，相當親民寵粉。（圖／華映娛樂 提供）

兩人在見面會上更大展親切幽默感，走進觀眾席大送海報和禮物。古天樂表示，希望有機會多多來台見粉絲，而宣萱希望之後有長一點的時間可以和影迷們聊聊天、話家常。而和古天樂合作過的劉冠廷與余香凝悄悄隱身在見面會中同場看片，余香凝還透露，自己有參與《尋秦記》的演出，原來她是片中白百何的粵語配音，令影迷相當驚喜。

劉冠廷（左）與余香凝（右）悄悄隱身在見面會中同場看片。（圖／華映娛樂 提供）

值得一提的是，在片中扮演秦王的林峯，近期雖然忙於拍戲，但他特別抽出空檔，在其中一場見面會隔空現「聲」，一開場便以閩南語和全場影迷問候，立刻引爆尖叫聲，粉絲高呼：「大王！」他更和影迷約定，如果票房好一定會喬出時間來台灣慶功，最後還以台語祝福全場影迷「新年快樂！」

