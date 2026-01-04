《尋秦記》香港衝出破紀錄票房佳績 古天樂睽違12年將再度來台
穿越經典的香港動作巨製《尋秦記》由影壇天王古天樂與鄧維弼監製，港劇的原班人馬古天樂、林峯、宣萱、郭羡妮及滕麗名領銜主演，確定於2026年1月9日全台上映。古天樂睽違12年將為本片再度來台，與宣萱是繼25年前一同來宣傳港劇版後再次赴台造勢，還將出席多場映後見面會，與台灣粉絲近距離互動，令人相當期待。
《尋秦記》時隔25年終於推出電影版本，更難得的集結原班人馬演出，在華人影壇掀起一股強大的回憶殺！在香港一上映便開出破紀錄票房，打破《破·地獄》的首日開票紀錄，被市場上見為救市之作，更連續多天票房衝破千萬港幣（約4000萬台幣）的驚人成績，勢如破竹。古天樂率領《尋秦記》的主演員展開一連串的造勢，知道台灣粉絲已經許久沒有見到他，粉絲早己多次向電影公司敲碗，幾經調整，終於在台灣上映前安排出時間，確定與女主角宣萱一同在1月8日來台灣，進行兩天一夜的宣傳活動。
《尋秦記》昨天已在全台特別優先上映五場，讓死忠粉絲搶先看到等待多年的大結局，消息一出，果然五場座位完售，更有粉絲搶不到台北場的票，還特別南下到台南場觀看，有粉絲說電影一開始便激動落淚，更有粉絲是哭著出場，直說「電影版真的是給尋秦迷一封情書」，充滿青春記憶的回憶殺！《尋秦記》話題與口碑滿滿，也是近年香港電影在台灣少有的盛況。值得一提的是，古天樂與宣萱及郭羨妮曾在25年前來台灣宣傳港劇版的《尋秦記》，當時便吸引大批粉絲追星，收獲大批尋秦迷，這回兩人再度以「螢幕情侶」之姿來台宣傳，自然引爆粉絲期待。
在近期《尋秦記》一連串的宣傳中，許多影迷發現一向少話又酷的古天樂遇到好友宣萱就沒轍，古天樂笑說：「治到我可說是她的一個成就。」讓宣萱開心說：「我好自豪」！這次古天樂與宣萱除了出席首映會，也特別抽出時間和粉絲近距離互動，在8日和9日都會舉辦映後見面會，讓影迷親眼看到宣萱如何治古天樂。
《尋秦記》故事是描述一場多年前的冤獄，引發改變歷史命運的危機！Ken（苗僑偉 飾）誓要穿越回秦代稱王，彌補他因冤獄而失去的人生。身在秦朝的項少龍（古天樂 飾）一家雖歸隱田園，無奈一舉一動仍被他的徒弟秦王（林峯 飾）盡收眼底；正當秦王以為即將一統六國，稱霸天下之時，竟碰到現代人Ken的突襲，他不得不去尋找自己又敬又畏師傅項少龍。師徒久別二十年終於再次碰面，Ken的出現也讓三人的命運捆綁，秦朝再起風波，多年的恩怨終須了結。《尋秦記》將於2026年1月9日上映。
《尋秦記》正式預告YT連結：https://youtu.be/l5E3N9bPSJM
