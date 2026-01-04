《尋秦記》1/9全台開門迎粉 港劇迷集體穿越

〔記者鍾志均／綜合報導〕港劇迷的青春記憶回來了！被封「史詩級回憶殺」的電影版《尋秦記》今(4)正式宣布1月9日全台上映，不只原班人馬合體，連宣傳陣容都誠意滿滿。

《尋秦記》由影壇天王古天樂、鄧維弼監製、吳炫輝與黎震龍聯手執導的動作鉅製，集結林峯、宣萱、郭羡妮、滕麗名等港劇版黃金卡司，讓不少影迷直呼「這不是電影，是時光機」。

讓台灣粉絲暴動的是，古天樂時隔12年再度為電影來台宣傳，還將與宣萱繼25年前港劇版來台後，再次同框造勢。.

古天樂、宣萱確定於1月8日來台展開兩天一夜快閃行程，出席首映與多場映後見面會，親自和影迷面對面互動，被粉絲笑稱是「尋秦情侶售後服務做到滿」。

電影尚未正式上映，聲勢已經先炸開。香港上映首日就刷新票房紀錄，被視為救市代表作，連續多天票房衝破千萬港幣，氣勢驚人。

台灣日前搶先舉辦的特別放映場更是5場全數秒殺，甚至有影迷搶不到北部場次，直接南下台南追片。看完的觀眾形容：「前五分鐘就想哭」、「這根本是一封寫給粉絲的情書」。

https://youtu.be/l5E3N9bPSJM

