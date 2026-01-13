尋芳客按錯鈴露餡 台南善化警方攻堅查獲外籍「一樓一鳳」

〔記者劉婉君／台南報導〕台南市善化區一處黃昏市場附近疑有外籍女子隱藏社區賣淫，日前傳出有尋芳客誤按民眾住家門鈴，令居民擔憂，並在網路社群上引發討論。善化警方與移民署台南專勤隊組成專案小組偵辦，昨(12)日搜索票攻堅，當場查獲1名嫖客及4名年約20歲至38歲的外籍女子。

善化警方日前在網路巡邏時，發現社群「Threads」上有民眾留言，阿嬤位於善化區某黃昏市場附近巷弄的住家前，人員出入複雜，疑似有外籍女子賣淫，甚至衍生尋芳客誤按民眾住家門鈴情事，警方立即與移民署台南專勤隊組成專案小組，展開蒐證偵辦，昨天見時機成熟，進行攻堅查緝。

警方在現場查獲1名蘇姓嫖客，還有在場的4名外籍女子，分別持觀光簽證非法打工並逾期居留，當場還查扣女僕裝等相關違法證物，將5人依違反社會秩序維護法裁處，並將4名外籍女子移交移民署台南專勤隊收容，後續將依規定遣返。

警方調查，該外籍「一樓一鳳」賣淫事件犯案地點隱身在社區透天民宅內，嫖客透過手機line預約挑選交易地點及國籍、服務項目等，再依提供的地點照片前往交易，每次交易2000元或3000元不等。

善化警分局長劉柏陞表示，色情性交易敗壞社會善良風俗，且影響住戶居住品質，警方將會加強網路巡邏及結合社區警政工作，掃蕩非法色情犯罪，也呼籲民眾，若在居住環境周遭發現可疑人事物，立即向警察機關通報或撥打110報案，一同守護家園居住安全。

