尋親驚見「老公是親哥」 相愛19年才知是亂倫 巴西夫妻堅相守：死也要在一起

八點檔劇情真實上演！一對尋找生母多年的夫妻，日前在廣播節目的協助下與母親聯繫上，沒想到竟在直播現場發現，兩人尋覓已久的母親竟然是「同一個人」。這對相愛19年且育有一女的夫妻，從伴侶瞬間變成了「親兄妹」，真是命運捉弄人。

兩人的母親都叫瑪麗亞！巧合竟成命運捉弄

根據《鏡報》報導，居住在巴西聖保羅的阿德里亞娜（Adriana）與丈夫利安德羅（Leandro）相識相愛超過20年。兩人的成長背景驚人地相似，阿德里亞娜在1歲時被生母拋棄，由父親帶大；利安德羅則是8歲時被母親留在老家，由繼母撫養。

兩人相遇時，曾發現彼此的生母都叫「瑪麗亞（Maria）」，但由於這在巴西是極其普遍的國民姓名，他們當時只當成一種有趣的巧合，並未多想，隨後便陷入熱戀並同居至今，共同扶養一名女兒。

廣播尋親變大型認親現場：丈夫竟是親哥哥

阿德里亞娜多年來始終渴望見到生母，2014年她聯繫了專門協助尋親的廣播節目《現在就是時刻》（The Time Is Now）。在節目直播尾聲，主持人揭曉了感人的結果：他們找到了瑪麗亞。

然而，當瑪麗亞在電話中激動地提到：「我還有一個兒子叫利安德羅，但他不認識我」時，現場氣氛瞬間凝固。阿德里亞娜在直播中崩潰大哭：「我不相信妳說的話，利安德羅是我的丈夫！」

「遺傳性性吸引」作祟？夫妻發聲：只有死亡能拆散我們

報導指出，這種在成年後才重逢的血親之間，產生強烈性吸引力的現象，被專家稱為「遺傳性性吸引（Genetic Sexual Attraction, GSA）」。這對夫妻在得知真相後陷入極大痛苦，擔心彼此的關係會因此瓦解。

但在召開家庭會議後，阿德里亞娜堅定地向媒體表示：「只有死亡能拆散我們。這一切都是上帝的旨意。」她強調，如果當初知道真相，情況定會不同，但在不知情的情況下，他們已經建立了深厚的情感與家庭，「我們有很多計畫，任何事都不能拆散我們，無論別人怎麼想。」

不怪生母拋棄 勇敢面對禁忌之戀

雖然兩人並未正式登記結婚，但他們決定維持夫妻關係。阿德里亞娜表示，他們並不怨恨生母當年拋棄他們，甚至在真相大白後與母親通了幾次電話，並計畫近期正式見面。這場跨越血緣與倫理邊界的禁忌之戀，雖然引發社會熱議，但兩人表示會勇敢守護這份「得來不易」的愛情。

