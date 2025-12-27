尋貓啟事變「尋人啟事」？飼主忘記留電話讓好心民眾苦找不到人

火報記者 洪瑜蓉 / 綜合報導

近日一則離奇的「尋貓啟事」在網路上引發熱議，一名飼主張貼公告急尋走失愛貓，卻忘了留下任何聯絡方式，導致好心鄰居成功找回貓咪後，反而陷入「找不到主人」的尷尬處境，故事曝光讓網友哭笑不得，笑稱這恐怕是史上最無助的尋貓事件。

據了解，一名網友在自家大樓的社區群組收到消息，內容表示近期有住戶的貓咪走失，飼主情急之下，自行製作尋貓公告，並張貼在電梯口、樓梯間等顯眼位置，希望鄰居能協助留意，然而公告內容僅描述貓咪外觀與走失情況，卻完全沒有留下電話、門牌或任何可供聯繫的資訊。

網友找到貓咪後，才發現尋貓啟事上面根本沒有任何的聯絡方式

更戲劇化的是，這名網友後來真的在社區內發現一隻疑似走失的貓咪，在確認外觀與公告描述相符後，便先將貓咪暫時安置在家中，但正當他準備聯絡飼主時，才發現整張尋貓啟事竟找不到任何聯絡方式，就連飼主住在哪一戶都無從得知，讓他當場傻眼只能無奈表示「難道換我要發尋人啟事了」。

這段貼文曝光後立刻引發熱烈討論，不少網友紛紛留言「這也太好笑」、「人急起來真的什麼都會忘」、「飼主可能當時腦袋一片空白」、「簡直是豬隊友」，也有人較為理性，認為飼主只是太愛貓才會慌亂失誤，相信過幾天就會馬上出現的。