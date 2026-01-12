尋F-16失聯飛官！ 顧立雄：偵獲黑盒子斷續訊號待定位

花蓮縣 / 綜合報導

F-16V戰機6日失事墜海，國防部長顧立雄透露最新搜救進度，表示已經有請專業船隻定位，並偵測到黑盒子斷斷續續的訊號。專家也表示，黑盒子本身會因為地形、海象等多重因素導致訊號不穩定，據了解，未來若能掌握清楚訊號，海軍將委託打撈船，採取聲納、聽音器標定位置，在情況許可下就會使用機械手臂，或吊載將黑盒子打撈上岸。

海巡人員甲板上緊盯海面，就是不願錯過找到飛官辛柏毅，任何一點蛛絲馬跡，編號6700F-16V戰機，6日失事墜海後，今(12)日空軍出動軍機6架次，海軍海巡也分別出動艦艇2艘與7艘，地面部隊也出動183員岸巡，輕中型戰術車47輛次。

國防部長顧立雄：「現在派了專業的團隊，去做了一個這個定位，有一些斷斷續續的一個訊號，這個海象好的時候出港，再做一個確定黑盒子的定位。」

終於稍微有線索，實攤開地圖來看當初F16戰機先是從，花蓮空軍基地出發，之後就在高度1700呎31浬處左右光點消失，其中花蓮外海水深大約1000到3000公尺以上，要是F16的黑盒子掉落的地點，深達一千公尺黑盒子在傳送聲波時，因為不同深度的溫度差異，會影響黑盒子訊號品質，加上洋流與海象讓黑盒子飄移，也有可能因為殘骸壓覆，都會導致訊號不穩定。

F16前種子教官黃揚德：「下去的地形，或者飛機的狀態，可能它是倒飛的，或是它鑽到一個洞裡面去，它都會造成，那個訊號不是很穩定，那它有一定的時間性，這個時間性根據環境各方面，有不一樣，大概兩個禮拜到30天。」

據了解若能掌握清楚訊號，未來海軍將委託打撈船，採取聲納及聽音器掌握標定位置，並啟用水下攝影機確認物件，在情況許可下就會使用機械手臂或吊載方式取回，要讓F16失事原因可以真相大白。

