對上蔣萬安誰有勝算？泛綠潛在人選 王世堅差距最小仍輸近2成

距離2026九合一選舉投票剩下約1年時間，藍綠白也開始在各地進行布局，其中台北市長部分，民進黨要派誰出來選，各界都非常關注，目前已有「壯闊台灣」創辦人吳怡農表態爭取提名。今（25）日有一份最新民調公布，泛綠陣營可能參選台北市長的4名人選，對上國民黨現任市長蔣萬安，依舊是王世堅差距最小，但蔣萬安仍贏王世堅將近2成左右。

台北市長蔣萬安被看好明年可以順利連任。（資料照／中天新聞）

根據《短新聞》今日公布的最新民調顯示，泛綠陣營4名可能人選中，若是派出王世堅，其支持率為29.9%，對上蔣萬安的49.1%，雙方差距19.2%；若是派出吳怡農，其支持率為24.5%，對上蔣萬安的56.9%，雙方差距32.4%；若是派出吳思瑤，其支持率為22.4%，對上蔣萬安的58.9%，雙方差距36.5%；若是派出社民黨台北市議員苗博雅，其支持率為28.4%，對上蔣萬安的59.4%，雙方差距31%。

民調顯示民進黨立委王世堅若選台北市長與蔣萬安之間差距最小。（資料照／中天新聞）

交叉分析部分，若是王世堅對上蔣萬安，王世堅在20至29歲、30至39歲及40至49歲這3個年齡層中，均獲得超過3成的支持率，其中又以30至39歲的43.7%最高，甚至還贏過蔣萬安的37.9%，這也是泛綠可能人選中，唯一勝過藍營的年齡層群體。

壯闊台灣創辦人吳怡農日前已公開表態要爭取民進黨提名參選2026台北市長。（資料照／中天新聞）

值得觀察的是，綠營若是派王世堅，有21.7%未表態政黨偏好的「中間選民」表示願意支持；另有33.3%的民眾黨支持者表示願意投給王世堅。

民進黨立委吳思瑤。（資料照／中天新聞）

相比之下，若是派出吳怡農，僅10%民眾黨支持者與7.1%中間選民願意支持；若由吳思瑤出線，僅有4.3%民眾黨支持者與3.8%中間選民表態支持。若本土陣營整合由苗博雅出線，同樣僅獲8.6％民眾黨支持者與15.6％中間選民支持。

社民黨台北市議員苗博雅。（資料照／中天新聞）

本民調委託循證民調有限公司執行。執行日期為11月17日至19日，採家用電話進行系統隨機抽樣。完成樣本數為1077份（95%信心水準下，抽樣誤差為±2.99%），並依人口資料，針對性別、年齡、戶籍地人口比例進行加權。

