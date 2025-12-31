對中共軍演無感「不是最危險的事」！退將曝台灣致命傷：難應對真正威脅

中國解放軍東部戰區29日宣布展開「正義使命-2025」演習，在台灣海峽、台島北部、台島西南、台島東南、台島以東5處展開圍島軍演，對於多名媒體人、時事評論員示警「別對軍演無感」一事，退役中將帥化民直言，對台灣來說，更大的警訊是對於新型態戰爭的誤解。

帥化民在《中天辣晚報》節目中表示，隨著戰爭型態的改變，早已無法用老套的方式去應對「沒辦法抵抗的東西」；帥化民解釋，中國近年來發展的新武器，全都是針對美國的尖端武器製造，因此台灣斥巨資向美國購入昂貴軍備，恐怕難以應對真正的威脅。

「你能買得到美國真正的高級武器嗎？買不到」，帥化民指出，現在台灣買到的都是沒用的武器，反觀中國展示實彈射擊的過程中可以看到，最便宜的火箭彈都可以打到400公里，若搭配衛星導引精確程度，將不是台灣花一堆錢、養了300多架不能用的飛機所能抗衡的。

帥化民認為，現代戰爭早已今非昔比，台灣若仍以傳統戰爭思維與昂貴軍備因應，面對真正威脅時恐無還手之力。不過帥化民也指出，中國這次的軍演確實沒有必要，畢竟中國有這個軍事實力是眾所周知的事，若真的想與美國博弈，應該利用與台灣和談的機會，去對付美國。

