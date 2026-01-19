對中國仍具戒心! 波蘭考慮禁中電動車入軍事基地 北京不爽回應了……

加拿大與中國洽談取消電動車關稅，消費者可望買到更高性價比車款，也可能重創美國汽車產業。 圖：翻攝自 X @visegrad24

[Newtalk新聞] 歐盟與加拿大最近相繼取消了對中國電動車的高關稅，不過對電動車可能的資訊回傳中國仍然深具戒心。

在今 ( 19 ) 日的中國外交部例行記者會上，有記者提問，波蘭媒體報導稱，波蘭軍隊正考慮禁止中國電動汽車進入軍事基地，理由是存在收集敏感性資料的風險。中方對此有何評論？

對此，中國外交部發言人郭嘉昆表示 : 「我們注意到相關的報導。中方一貫認為，應該避免泛化國家安全的概念。」

此外，在 17 日結束對中國為期 4 天訪問的加拿大總理卡尼也與北京簽署了 8 項合作文件。這趟訪問最大的亮點無疑是卡尼宣佈加方將在設定配額的前提下，取消對中國電動汽車加征的 100% 關稅。雙方並並發表了《中國和加拿大領導人會晤聯合聲明》。

對於波蘭的最新規定，放寬中國電動車進口的歐盟其他國家與加拿大是否會跟進則仍然有待觀察。

