對中最前線！石垣市長挺日相「台灣有事」說 重申台灣是獨立國家

日本沖繩縣石垣市市長中山義隆。翻攝自X@tanakaseiji15



日本首相高市早苗的「台灣有事」言論引發日中關係緊張之際，鄰近台灣的日本沖繩縣石垣市長中山義隆18日表示，如果「台灣有事」導致海上封鎖，當地將受到影響，具備「存亡危機事態」的要素，對高市的說法「可以理解」，並重申台灣是獨立國家的立場。

高市早苗7日在國會答詢時表示，若「台灣有事」，有可能構成日本能夠行使集體自衛權的「存亡危機事態」後，中國政府表示強烈不滿，並祭出多項反制措施，要求日方收回言論，但日本無意撤回內容，雙方分歧難以彌合。

廣告 廣告

沖繩地方媒體《八重山日報》今日（11/19）報導，中山義隆在記者懇談會指出，高市早苗長期強調要「堅守海上航道」，從這樣的角度來看，她的發言意在表明，將於台灣海峽遭封鎖時捍衛海上航道。

他表示，假設「台灣有事」導致海上封鎖的情事出現，石垣市和與那國町均將受到影響，而這就具備「存亡危機事態」的要素，對於高市的發言「可以理解」，但也期待日本政府能針對離島推出具體的支援措施。

現年58歲的中山義隆是石垣市議會議員出身，其後在自民黨與公明黨的支持下，於2010年當選石垣市長，並在今年8月連任。石垣市與宜蘭蘇澳鎮有姊妹鎮關係，中山本人亦長期透過社群媒體等管道主張「台灣是國家」。

當媒體再次詢問台灣定位議題時，中山表示，雖然台灣沒有得到聯合國承認，但考量經濟、法律及政治層面，基本上台灣已經具備國家形態，重申台灣是獨立國家的立場。

《八重山日報》指出，在日本政府針對「台灣有事」所推動的居民避難計畫中，已決定將石垣市等先島群島居民全數撤離至九州、山口地區，鄰近台灣的石垣市堪稱對中「最前線」。

更多太報報導

無禮！日外務省官員會見 中國外交官「手插口袋」送客

薛劍嗆「斬首」高市 薛瑞福在美國會轟「令人髮指」：不該任公職

日媒：中國大型國有旅行社 停辦所有赴日旅遊業務