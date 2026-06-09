對中爽放假！大樂透貳獎可分88.8萬 頭獎槓龜
記者高珞曦／綜合報導
台彩9日晚間公布大樂透第115000060期派彩結果，本期獎號由小到大依序為13、18、25、39、40、46，特別號31，本期頭獎無人中獎，貳獎開出3注，每注可分得獎金88萬8869元。
更多中天新聞網報導
AI股大跌能買嗎？美國知名投資媒體解析：近期回檔更像漲多調整！
台積電五月營收開獎！年增30.1%月增1.5%
綠色通道癱瘓還有「1/3」病床開不了！急診塞車AI「1招」有解
其他人也在看
明天天氣鋒面回馬槍 西半部防雷陣雨 未降雨前偏熱
中央氣象署表示，今天鋒面南移，各地天氣稍回穩，但明、後天（11、12日）鋒面再往北，西半部地區、東半部山區留意局部大雨或雷雨；北部高溫約攝氏25至28度，中南部為28至31度，未降雨前偏熱。下波鋒面周日、下周一（14、15日）接近影響台灣，中南部仍要留意局部大雨或豪雨發生。
台積電明除息 大盤估約蒸發48點
台積電（2330）明（10）日除息，每股配發現金股利6元，加權股價指數也會在一開盤就先「蒸發」49點。
外資連5賣台股重挫1479點 台積電翻黑、CPO族群成重災區
受到美國科技股走弱，及美國總統川普針對伊朗擊落美軍直升機事件，表態要有所回應，引發市場對中東局勢憂慮。台股今（10）日開低走低，盤中賣壓持續湧現，加權指數一路下探，終場重挫1478.9點、跌幅3.31%，收在43225.54點，創台股史上…
影/王義川大型翻車現場！「刪1億」徐巧芯支持、林佳龍驚呆…不退讓秒變保留
立法院外交及國防委員會今（10）日審查今年度外交部預算，民進黨立委王義川針對國民黨主席鄭麗文訪問大陸費用302萬元送民主基金會核銷，嗆刪民主基金會1億元預算，外交部長林佳龍驚慌急回：「請保留！」王義川再秒答：「沒問題！」
TPBL》最大贏家！高錦瑋包辦MVP等3大獎 自認還可以更好：還沒準備好拿這個獎
TPBL年度頒獎典禮今天（10日）登場，桃園台啤永豐雲豹後衛「小高」高錦瑋成為最大贏家，一舉抱回年度
大樂透開獎了！6/9中獎號碼、端午加碼百萬獎出爐 100組100萬元剩63組 大樂透直播、中獎怎麼看、如何領一次看
大樂透端午期間加碼百萬，大樂透今晚第115060期的中獎號碼為39、18、13、46、40、25，特別號31。派彩結果，頭獎槓龜；貳獎3注中獎，各得獎金新台幣88萬8869元。百萬元的中獎號碼請至台彩官網查詢，本期計63組促銷獎項無人中獎，於下期加開。大樂透於每周二、五晚上8時30分開出當期獎號。（實際中獎獎號以台彩公布為準。）
NBA/4比0封王夢碎！尼克總冠軍賽G4主場票價3天暴跌70%
NBA總冠軍賽第3戰，聖安東尼奧馬刺在客場展現韌性擊敗紐約尼克，將系列賽追成1比2。隨著尼克無緣在第4戰封王，原本火熱的門票行情也迅速降溫，第4戰最低票價一天內重挫超過70%。
黃仁勳稱「我不戴手錶」逼瘋劉在錫！ 遭爆私下戴4000萬「手腕上豪宅」
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳日前登上韓國熱門綜藝節目，在與主持人劉在錫互動時，霸氣宣稱自己因為「不在乎時間、專注當下」而不戴手錶，引發全場爆笑，節目片段也在網路上瘋傳。然而，隨後有眼尖網友發文「起底」，指出黃仁勳並非全然不戴錶，其私下曾配戴一只市值高達新台幣近4000萬元的瑞士頂級限量名錶。這種「台上大談哲理、台下身價非凡」的強烈對比，瞬間在社群媒體上引發熱烈討論。
教宗親赴巴塞隆納！為全球最高教堂「聖家堂」新塔祈福
教宗 Leo XIV 於週三抵達西班牙巴塞隆納，為知名地標聖家堂（Sagrada Familia）甫完工的巨型塔樓主持祈福儀式。這座由建築大師高第設計的傑作，目前已成為全球最高的教堂，吸引數百萬信徒與遊客關注。
美CPI公布股市恐再現大場面？ 3件事你必做
近期全球市場受聯準會政策與通膨數據影響震盪劇烈。玉山投信分析，受惠於AI動能加持，企業獲利成長強韌，支撐股市長期看好。儘管台日股市本益比偏高，且漲勢集中於少數科技權值股，短線波動難免，但雲端大廠與輝達資本支出持續攀升，反映科技長多格局不變。專家建議，投資人應採取跨產業與跨區域的均衡配置，聚焦具備穩定現金流與盈餘能見度的資產，以因應市場輪動節奏並提升投資組合韌性。
台中7處變電所突跳電！海線14.1萬戶慘大停電 大甲鎮瀾宮也陷一片黑
中部地區受到鋒面影響降下豪雨，除了多處傳出淹水災情，台中海線今（10）日下午2時17分再度停電，包括龍井東海街、靜宜大學商圈、梧棲區、沙鹿區，及大甲鎮瀾宮都停電。對此台電公司說明，台中海線地區由於161特高壓線路出現故障，造成7處變電所大規模停電，目前台電人員完成搶修，已於下午2時43分恢復供電。
台股狂瀉1478點失月線！專家示警明日若無黃金交叉恐長期修正
台股今（10）日加權指數終場狂瀉1478點，以全日最低點43225點作收，失守43349點月線防線。由於市場擔憂美國5月消費者物價指數（CPI）即將公布，台指期多頭持續潰散，截至傍晚盤中一度續殺841點，最低下探42526點。專家指出，核心問題仍在於台股本身漲多後的修正與籌碼沉澱需求，大盤若要轉強，指標必須在50附近重新完成黃金交叉，不然修正的時間恐將拉長。
陳盈潔病危搶命！準金曲歌后「金援30萬」內幕曝光 公開私下暖心互動
第37屆金曲獎頒獎典禮將於27日在台北小巨蛋登場，曾瑋中以專輯《頇顢》二度角逐台語歌王，陳怡婷則憑《三十幾》首度叩關台語歌后。兩人今（10）日出席記者會，曾瑋中透露公布入圍當下正在逛街，得知喜訊後立刻躲進服飾店更衣室痛哭；陳怡婷則笑說，原本坐輪椅的爸爸直接從床上跳起來，興奮直呼：「我腳都好了！聽到妳入圍，我病都好了！」
世足經典》梅西圓夢之戰 阿根廷PK後高捧大力神盃
上屆2022世界盃決賽，足壇巨星Leo Messi（梅西）率領阿根廷，迎戰由新生代球王Kylian Mbappé領軍的法國。這場巔峰對決在超過88000名現場觀眾，以及全球數以10億計球迷的注視下展開，兩隊爭奪各自第3座世界盃冠軍，堪稱足球史上最具傳奇色彩的一幕。
川普怒轟伊朗談判拖太久！美軍直升機遭擊落 中東戰火再升級
美國總統川普週三指責伊朗在和平談判中拖延時間，並警告對方將「付出代價」。此前美軍一架阿帕契直升機遭擊落，引發美伊雙方再度交火，讓原本脆弱的停火協議瀕臨崩潰，國際社會紛紛呼籲雙方克制。
5月營收創高照樣被砍！外資倒貨「這2檔晶圓代工」8.9萬張 連賣台積電6天捲走1862億元
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導台股加權指數今（10）日收在43225.54點，下跌1478.90點，跌幅3.31%，成交量達1.32兆元。根據證交所資料，外資賣超935.73億...
大樂透貳獎開3注「獎落2縣市」！ 今彩539八百萬頭獎送出1組
台彩今（9）晚派彩結果出爐，大樂透頭獎再度槓龜，貳獎開出3注，每注中獎獎金88萬，獎落台中市霧峰區甲寅里中正路1104號「有錢尚讚彩券行」、北區進化北路146號「金雄彩券行」與高雄市楠梓區後昌路41號
以色列空襲黎巴嫩南部大城西頓 鎖定車輛轟炸現場火光沖天
黎巴嫩南部大城西頓（Sidon）週三遭到以色列空襲，一輛行駛中的汽車在市中心被擊中後起火燃燒。這是該市數月來罕見遭到直接攻擊，現場濃煙密布，救難人員已從車內救出兩名傷者，目前傷亡情況仍不明。
大樂透頭獎連9摃 加碼100萬獎開出17組
今晚（9日）開獎的大樂透，頭獎連9摃，台灣彩券公司預估下期（12日）大樂透頭獎上看2.4億元。大樂透端午加碼100萬獎項則開出17組，總中獎注數為17注、各得獎金100萬元。台彩表示，大樂透端午加碼100萬獎項還有63組未開出，將於下期繼續加開。
TPBL頒獎典禮》例行賽龍頭雲豹止步首輪 高錦瑋：最重要的是過程
TPBL頒獎典禮今圓滿落幕，桃園雲豹控衛高錦瑋榮獲年度最有價值球員，對於雲豹本季拿下例行賽龍頭最後卻止步首輪，小高表示，雖然沒能拿下冠軍，但過程也很重要，期待團隊下季能強勢回歸。高錦瑋本季出賽36場，場均14.6分、3.9籃板、4.9助攻，效率值15.9，帶領雲豹以例行賽第一名之姿晉級季後賽，最後擊