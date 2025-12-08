對中爽放寒假！威力彩最新獎號揭曉 頭獎保證2億
記者高珞曦／綜合報導
台彩8日晚間公布威力彩最新1期第114000098期獎號，第1區由小到大依序為05、14、15、20、32、37，第2區02，本期頭獎保證2億元，實際中獎獎號、派彩結果以台彩公布為準。
