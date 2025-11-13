對中直接放寒假！威力彩最新獎號出爐 頭獎拚2億
記者高珞曦／綜合報導
台彩13日晚間開出威力彩最新1期第114000091期獎號，第1區由小到大依序為02、09、11、15、26、34，第2區04，本期頭獎上看2億元，實際中獎獎號、派彩結果以台彩公布為準。
