對中立場堅定獲肯定！日媒新民調：高市早苗「台灣有事論」50%民眾不認為有問題...內閣支持率達72%！

先前日本首相高市早苗因發表「台灣有事」一論，導致中日關係緊張，在本月中旬的日本國內民調支持率不減反增，達到69.9％，較剛上任時增加5.5%。日媒《每日新聞》近日實施全國民調，50%民眾支持高市言論，遠高25%，；《讀賣新聞》也報導，高市內閣支持率居高不下，高達72％。

高市早苗因直言中國若入侵台海，造成日本存亡危機，將派出自衛隊行使集體自衛權介入，引爆中國怒火，中國駐日外交官甚至在社群揚言要「斬脖」，中日關係迅速縮緊；中方也因要求撤回言論無果，宣布全面停止進口日本水產品，並禁止中國人赴日旅遊。

日本《共同社》於15、16日即進行全國電話調查，針對高市早苗「台灣有事」一論是否贊同，受訪者中，贊成與傾向贊成為48.8％、反對的則有44.2％。



不過，在《每日新聞》22、23日實施的全國民調中，有50%受訪者「不認為有問題」，遠高於認為「有問題」的25%，其他24%回答「不知道」。



《日本新聞網》（NNN）與《讀賣新聞》於21日至23日所進行的民調則顯示，高市內閣的支持率居高不下，達到72％，與上一次的民調幾乎持平；而回答「不支持」者為17％。



有關對中態度，肯定作為的民眾為56％，不認同者為29％。外國人政策方面，回答「有所期待」者為62％，同樣遠超回答「不期待」的25％。

(圖片來源：高市早苗X)

