對中統戰成功？共艦出現「從從容容」金句 王世堅喊尊重：統一次就好

民進黨立委王世堅因過往質詢片段被改編成神曲《沒出息》在兩岸爆紅，而中國軍艦日前出海時，在甲板上就以人形排出「從從容容」、「游刃有餘」字樣展現士氣，引發討論。面對是媒體詢問，是否認為台灣對中國統戰成功？王世堅今（18）日表示，歡迎任何人使用這8字金句，兩岸難得有共識，應該追求全人類和平，而不是互相放話、兵戎相見，「統一次就好了」。

王世堅今日下午受訪表示，其實「從容不迫、游刃有餘」這8個字是兩岸難得的共識，好的金句任何人都有使用的權利，中共訓練部隊展示決心也是他們的權利，但台灣不是省油的燈，我們對應的態度也從容不迫、游刃有餘，既然雙方都有共識，也不必兵戎相見、互相放話，應該要想辦法追求全人類的和平才對。

王世堅提及，台灣只有3萬6000平方公里、2300萬人，中國卻有900萬平方公里、14億人口，當大小對峙時，我們身為小的一方沒有讓步的道理跟空間，因為小的一方讓步就代表投降，但大的一方先讓步就是有風度，希望他們能想清楚，兩岸之間昨天可能是敵人，明天也不曉得，但今天雙方可以交流，應該尋求最大的共識，求同存異。

王世堅說，尊重中共使用「從容不迫、游刃有餘」這8個字的金句，也歡迎任何國家、任何人使用，但是要運用得當，如果後面加上「槍已上膛，劍已出鞘」就是不對，難道後面要接「匆匆忙忙，連滾帶爬」？不必到做到這種地步，應該追求全人類和平，大家要均富，人生只有一次，大家都要來追求完美的人生。

媒體問到，連中共都用上「從容不迫、游刃有餘」8字，是否認為台灣有統戰回去？王世堅直言「這個說實話，統一次就好了」，如果說是統戰他們，這本身是種挑釁，大家應該幽默以對，要有趣味，不必弄得劍拔弩張，否則最後就是兵戎相見，他們可能因此經濟倒退，台灣也會受損，且台灣忍無可忍時，兔子急了會咬人，被馬踢到也不是好受的。

王世堅認為，相信以中共的智慧應該能研判局勢，也想信他們的人民也不至於對我們有深仇大恨，非血洗台灣不可，所以狠話講一次就好了，就像「我們不怕統戰，你可以統我們，那我們也可以統你們」，但我們很客氣的講說「統一次就好了」，大家互相知道，比劃一下就好。

至於沈伯洋遭中共立案調查，還被揚言要全球抓捕，是否從從容容幫助沈伯洋？王世堅回應，「我不敢，我沒有那個資格」，沈伯洋很強，也有很多力量聲援他，他自救應該也沒有問題，畢竟這是法治世界，他並沒有違反任何的刑事法規，即便要用國際刑事引渡，也不能引渡政治犯，這是他粗淺的了解，沈在安全上絕對不會有什麼問題。

