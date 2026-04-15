對中貿易、投資雙降 經部：涉台措施對中小微企業無吸引力

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

針對中共中央台辦宣布10項涉台措施，民進黨立委邱議瑩今天(15日)在立法院質疑相關貿易措施是否都要在「堅持九二共識、反對台獨」的前提下進行。對此，經濟部次長何晉滄回應，台灣產業已經走出自己的路，近年對中貿易、投資金額都大幅下降，顯見中共相關涉台政策對我國中小微企業不具任何吸引力。

國民黨主席鄭麗文結束訪中行，中共中央台辦便宣布10項涉台措施，包含農漁產品產銷、食品企業註冊、恢復部分客運航班與觀光客自由行來台等。

廣告 廣告

立法院經濟委員會15日邀相關部會報告運動產業發展並備質詢。民進黨立委邱議瑩指出，中國此次10項涉台措施的前提都是要「堅持九二共識、反對台獨」，就連農漁貿易、食品安全等也是如此，難道未來與中國貿易交流時，都要在農漁產品上面寫著「堅持九二共識、反對台獨」等字眼？

邱議瑩也援引亞洲開發銀行預測數據，指出今年台灣經濟成長率預估有7.6％，中國則只有4.6％，中國不僅經濟發展比台灣緩慢，還有市場萎縮、內需過於飽和、疲態化等問題，面對這些對台措施，投資人應斟酌、思考是否要赴中投資。

經濟部次長何晉滄表示，台灣產業已經走出自己的路，不僅對中貿易金額、投資金額都已大幅下降，且近年分散市場有成，顯見中國相關政策對台灣中小微企業不具任何吸引力。他說：『(原音)(中國)大陸一向是我們最大貿易對象，但是現在美國已經變成是我們最大貿易對象，我們在新南向貿易金額也是大幅成長，所以很顯然就是說他的這些惠台政策對台灣的中小微企業，我是認為不具任何吸引力。尤其最近中美貿易戰或科技戰，非紅供應鏈這樣的議題興起，也許大家在做市場拓銷的部分，在(中國)大陸市場上面，大家可能就會慢慢移轉到其他民主的供應鏈國家做投資。』

至於鄭麗文訪中期間提到兩岸可共同探索台灣加入RCEP(區域全面經濟夥伴協定)及CPTPP(跨太平洋夥伴全面進步協定)，民進黨立委邱志偉直指這是「請鬼拿藥單」。他表示，中國完全不符合CPTPP奧克蘭3原則的高標準規範，卻提早台灣1星期申請加入，這是基於政治目的，要阻撓台灣入會，因此他希望積極推動，讓現有成員國支持台灣入會。

對此，何晉滄僅簡短回應會透過外館持續遊說。(編輯：宋皖媛)